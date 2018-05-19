Öğrencilerden davul şov

2016 yılından beri Hani ilçesine bağlı Topçular Mahallesi, Topçular Ortaokulunda müzik öğretmeni olarak görev yapan Ayşe Oral, Hani Kaymakamlığının yardım ve destekleri doğrultusunda kurulan Hani’miş Ritim Grubunda eğitim veriyor. Müzik öğretmeni Ayşe Oral’dan müzik dersi alan Şehit Polis Salih Eroğlu Ortaokulu ve diğer okullarda okuyan öğrenci gurubu davul çalma yetenekleri ile adeta nefesleri kesiyor. Öğrenciler ilçedeki müzik çalışmalarıyla da kalmıyor komşu ilçelerden gelen davetlere de katılıyorlar, davul çalma yeteneklerini şova çevirerek gösteri yapıyorlar. Son olarak Hani İlçe Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı’nın da katıldığı bir dizi açılışta gösteri yapan öğrenciler protokol üyeleri ve etkinliğe katılanlara davullarıyla şov yaparak adeta nefesleri kesti.

Usta davulculara taş çıkardılar

Davulun ipini ağzına alarak etrafında dönerek çalan Halime Çalıkçı adeta profesyonel davulculara taş çıkartırken açılışa katılanlar grubu uzun süre alkışladı. Müzik çalarken ve gösteri yaparken kendinden geçtiğini belirten Halime Çalakçı "Biz Hanide her resmi törende ve açılışlarda gidip gösteri yapıyoruz. Sağolsun değerli büyüklerimiz ve halkımız bizi severek izliyorlar ve bizde onlara layık olmaya çalışıyoruz. grubumuzda bulunan arkadaş ve öğretmenlerimizle daha fazla çalışıp ilçemizin ününü yurt dışına da taşımak istiyoruz. Sağolsun kaymakamımız bize her türlü desteği veriyor bizde bu desteğe laik olmak için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz" dedi.

Kaymakam Şaban Arda Yazici çocuklar tarafından hazırlanan davul şov karşısında adeta hayran kalırken "Çocuklarımız çok güzel bir grup kurmuş ve muhteşem bir gösteri yaptılar. Ben bu makamda olduğum müddetçe bu çocukların her türlü etkinliğine sonuna kadar destek vereceğim" diye konuştu.

Hani Belediyesi Necip Fazıl Kısa Kürek Gençlik Merkezinde açılan müzik kurslarında gençlere yönelik çalışmalarını sürdüren öğrencilerden başarı haberleri gelmeye devam ediyor.

Davul çalmayı öğrendiler

Müzik öğretmeni olarak görev yapan Ayşe Oral, kırsalda öğretmenlik mesleğini sürdürmesinin tek amacının çocukları müzik eğitimleriyle buluşturarak ilçe merkezi başta olmak üzere Türkiye genelinde de ilklere imza atmak olduğunu söyledi.