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11 Ocak 2017 13:49

Öğrencilerden ’Sanki Yedim’ Kampanyası

Öğrencilerden ’Sanki Yedim’ Kampanyası

11 Ocak 2017 13:49

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu öğrencileri “Sanki yedim” kampanyası başlatarak, Halep’teki yaşanan iç savaş yüzünden mağdur olan mülteciler için yardım topladı.
Çermik 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu öğrencileri “Sanki yedim” kampanyası çerçevesinde biriktirdikleri 500 TL nakdi yardımı Diyanet Vakfı bünyesinde oluşturulan hesaba yatırdı. Öğrenciler, kampanyanın adıyla ilgili şu hikayeden esinlendiklerini kaydetti:
“Rivayet edilir ki, İstanbul Fatih Sinanağa Mahallesi Kırbacı Sokak’ta yer alan caminin, en kayda değer özelliği, ilgi çekici hikayesidir. Keçeci Hayreddin veyahut Adanalı Şakir Efendi’nin olduğu belirtiler hikayenin kahramanı net olarak bilinmemektedir. Kahraman canı bir şey yemek istediğinde sürekli bir şekilde ‘sanki yedim’ diyerek istediğini almayıp parasını biriktirmiştir. Zamanla biriken paralardan Sanki Yedim Camisi inşa edilmiştir. İşte bu hikayeden esinlenerek Halep’teki kardeşlerimize ‘Sanki yedim’ diyerek yardım etmek istedik.”
Öğrenciler ayrıca, Fen ve Teknoloji öğretmeni Osman Karaaslan öncülüğünde Çermik Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi ve Kızılay Şube Müdürlüğünün katkılarıyla kurulan Halep çadırına kıyafet bağışladı.



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