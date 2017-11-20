Öğrencilerden ‘sınavdır geçer’ programına yoğun ilgi

Özel bir üniversite tarafından Türkiye’nin hemen tüm illerinde gerçekleştirilen ‘sınavdır geçer’ programı, Diyarbakır’da öğrencilerin yoğun katılımı ile yapıldı

Özel bir üniversite tarafından lise ve üniversiteye hazırlık öğrencilerine yönelik yapılan ‘sınavdır geçer’ programı Dicle Üniversitesi Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Programa Okan Üniversite Aday İlişkiler Müdürü Servet Gülsün Şirin, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali İlker Gümüşeli, Diyarbakır bölge temsilcisi Sevda Aktan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilere yönelik gerçekleştirilen ‘sınavdır geçer’ sunumunu Servet Gülsün Şirin yaptı. Öğrencilere hayatları ve girecekleri sınavlarla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan Şirin, öğrencilerin hayatlarında alacakları kararların önemine dikkat çekti. Etkinlik sonunda bir açıklama yapan Şirin, Diyarbakır’da olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek, “Bugün Diyarbakır’da ‘sınavdır geçer’ programını yaptık. Diyarbakır’da çok sayıda öğrenci ile buluştuk. Etkinliğimizi Türkiye’nin birçok ilinde yapmayı düşünüyoruz" dedi.