Öğrencilere çevre ve geri dönüşüm eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında okullarda çevre, evsel atıkların geri dönüşüme kazandırılması ile atık pil konularında bilgilendirme çalışmalarına başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla okullarda eğitim çalışmaları başlattı. ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilere, çevre, evsel atıkların geri dönüşüme kazandırılması ve atık pil konularında eğitimler veriliyor. Eğitimlerde evsel atıkları kaynağında ayrıştırma, geri dönüşümün önemi, (ambalaj atıkları, atık piller ve bitkisel atık yağlar) çevre bilincinin arttırılması ve yenilenebilir enerji başlıkları ele alınıyor.

2018-2019 eğitim dönemi boyunca kent merkezi ile dış ilçelerdeki tüm ilköğretim, ortaöğretim ve liselerde eğitimler vermeyi planlayan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, öğrencilerde çevre bilincinin oluşması için geri dönüşümün önemi, evsel atıkların farklı şekillerde toplanması, çevreyi koruma ve temiz tutma konularında bilgiler verecek. Çocuklara çeşitli hediyelerin de dağıtıldığı eğitimlerde, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, ayrıca okullara geri dönüşüm ve atık pil kutuları da yerleştiriyor.