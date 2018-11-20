Öğrencilere çevre ve geri dönüşüm eğitimleri devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla okullarda başlattığı çevre, evsel atıkların geri dönüşüme kazandırılması ile atık pil eğitimleri devam ediyor. “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilere verilen eğitimlerde, evsel atıkları kaynağında ayrıştırma, geri dönüşümün önemi (ambalaj atıkları, atık piller ve bitkisel atık yağlar), çevre bilincinin arttırılması ve yenilenebilir enerji konularında bilgi veriliyor.

2018-2019 eğitim dönemi boyunca kent merkezi ile dış ilçelerdeki tüm ilköğretim, ortaöğretim ve liselerde eğitimler vermeyi planlayan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Yenişehir İlçesi'nde bulanan Yolaltı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim programı düzenledi. Okulun konferans salonunda düzenlenen programda Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, öğrencilerde çevre bilincinin oluşması için geri dönüşümün önemi, evsel atıkların farklı şekillerde toplanması, çevreyi koruma ve temiz tutma konularında bilgiler verdi.

Öğrencilere çeşitli hediyelerin de dağıtıldığı eğitimlerde, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, okula geri dönüşüm ve atık pil kutuları da yerleştirdi.