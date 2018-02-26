Öğrencilere hipodromda uygulamalı eğitim

DÜ Veteriner Fakültesi ile Türkiye Jokey Kulübü arasında yapılan protokol kapsamında Veteriner Fakültesi son sınıf intörn öğrencilerine Diyarbakır Hipodromu At Hastanesinde, Türkiye Jokey Kulübü Veteriner Hekimi Dr. Emine Çatalkaya tarafından eğitim verildi. Eğitim kapsamında ata yaklaşım ve zapturapt teknikleri, atın dahili muayenesi, topallık muayenesi, ekstremite muayenesi, tırnak muayenesi, damariçi, kasiçi, ciltaltı ve eklem içi enjeksiyon yerleri, üst solunum yolu endoskopik muayenesi, atlarda hemogram ve yorumlanması, kolik ve tedavi protokolü konuları anlatılarak, öğrencilere uygulamalar yaptırıldı.