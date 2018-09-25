Öğrencilere yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimi

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal'ın talimatıyla tam teçhizatlı ağız ve diş bakım aracı, diş hekimi, diş teknisyeni ve yardımcı personelle hizmet vermeye devam ediyor.

Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile Yenişehir'e bağlı 41 mahallede yer alan 7 anaokulu ve 41 ilkokulda öğrenimlerine devam eden öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi, diş fırçalama teknikleri, diş bakım seti dağıtımı ile fissür örtücü uygulaması yapılacak. Bu çerçevede çalışmalarına başlayan ekip ilk olarak Sanayi Mahallesi'nde bulunan Keloğlan Anaokulunda eğitim gören minik öğrencilerle buluşarak onlara ağız ve diş sağlığı eğitimi verdi.