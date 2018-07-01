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01 Temmuz 2018 14:53

Öğrencileri en çok sıcaklar zorladı

Hava sıcaklıklarının arttığı Diyarbakır’da öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ikinci oturumuna 47 derecede sıcaklıkta girdi.

Öğrencileri en çok sıcaklar zorladı

01 Temmuz 2018 14:53

Sınıfların çoğunda perde olmadığını belirten öğrenciler sınav sırasında sıcaklığın kendilerini etkilediğini söyledi.


Diyarbakır’da dün YKS ilk oturumunda ter döken üniversite adayları bugün saat 10.15’te ikinci oturuma girdi. Hava sıcaklıklarının 47 dereceyi gösterdiği kentte aileler parklarda, ağaç gölgelerinde çocuklarını beklerken öğrenciler de sınıflarda hem soruları çözmeye çalıştı hem de sıcakla mücadele etti. Vali Kurt İsmail Paşa Ortaokulu’nda 13.15’te sona eren ikinci oturum sonrası sınavdan çıkan öğrenciler hem süre sıkıntısı yaşadıklarını hem de sıcak havanın kendilerini etkilediğini ifade etti.



"Çoğu sınıfta perde yoktu"


İkinci oturumdan çıkan Fırat Can Şan, çoğu sınıfta perde olmadığından dolayı sıcaklığın etkisini hissettiklerini vurgulayarak, "Edebiyat kolaydı ama matematikte daha çok bilgiye dayalı sorular vardı. Genel anlamda beklediğimden iyi geçti. Çoğu sınıfta perde falan olmadığı için sıcaklık vuruyordu onun için zaman açısından bizi etkiledi” dedi.


Muhammed Bayar da sıcaklığın kendilerini baya etkilediğini dile getirerek, "Eşit ağırlıkçıyım. Sınav sistemi değişti ama geçen yıla oranla bu yıl TYT bölümü biraz daha zordu. Süre sıkıntısı yaşadık. Zaten ülkede eğitim sisteminde şu an biraz bozukluk var. Terör konusunda iyi bir mücadele var ama eğitim sisteminde gerçekten zayıfız. Bu konuda Cumhurbaşkanından da ricamız işinin ehli bir insanı başa getirmesi. İkinci sınav birincisine göre daha iyiydi" diye konuştu.


Sınavda olan yeğenini bekleyen Fatma Ateş, iki gündür sıcak havaya rağmen geldiklerini aktararak şunları kaydetti:


"Hava çok sıcak. Öğrencilerimize, bütün gençlerimize dua ediyoruz. Birazcık yardımcı olsunlar bu gençlere. Sınav stresi bir yana psikolojileri bozuk. Bir soruya bir dakika olur mu hiç? Benim yeğenim dün ’bir 20 dakika olsa hepsini yapardım’ diyor ama yapamadı. Zaman çok kısıtlı. Zaten gözlerinden de rahatsız. Yardımcı olsunlar."




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