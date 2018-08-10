Diğer
Kategoriler
10 Ağustos 2018 16:23

“Öğrencilerimizin mutluluğu için çalışıyoruz”

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Yaz Hafızlık Okulundaki öğrencilerle bir araya gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin mutluluğu için çalışıyoruz" dedi.

“Öğrencilerimizin mutluluğu için çalışıyoruz”

10 Ağustos 2018 16:23


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, öğrencilerle bir araya geldi. Bağlar ilçesi TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Yaz Hafızlık Okulunu ziyaret eden Başkan Atilla, öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti, çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi’nden isteklerini sordu.


Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere yönelik çalışmalarını anlatan Başkan Atilla, "Öğrencilerimizin yaz tatilini verimli geçirmesi amacıyla farklı branşlarda açtığımız kurslarımız devam ediyor. Tatil imkanı bulamayan öğrencilerimiz ise Hazar Gölü kıyısında Belediyemiz tarafından açılan Çocuk Yaz Kampında tatil yapma imkanı buluyor. Ücretsiz sinema günlerinde çocuklarımıza özel film gösterimlerimiz oluyor. Sadece şantiye belediyeciliği değil, sosyal belediyeciliği de en iyi şekilde yürütmeye gayret ediyoruz. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin mutluluğu için çalışıyoruz" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç