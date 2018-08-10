Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, öğrencilerle bir araya geldi. Bağlar ilçesi TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Yaz Hafızlık Okulunu ziyaret eden Başkan Atilla, öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti, çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi’nden isteklerini sordu.

Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere yönelik çalışmalarını anlatan Başkan Atilla, "Öğrencilerimizin yaz tatilini verimli geçirmesi amacıyla farklı branşlarda açtığımız kurslarımız devam ediyor. Tatil imkanı bulamayan öğrencilerimiz ise Hazar Gölü kıyısında Belediyemiz tarafından açılan Çocuk Yaz Kampında tatil yapma imkanı buluyor. Ücretsiz sinema günlerinde çocuklarımıza özel film gösterimlerimiz oluyor. Sadece şantiye belediyeciliği değil, sosyal belediyeciliği de en iyi şekilde yürütmeye gayret ediyoruz. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin mutluluğu için çalışıyoruz" diye konuştu.