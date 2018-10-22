Öğrencilerin bıçaklı kavgasında kan aktı: 4 yaralı

Diyarbakır'da bir grup öğrenci arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Yenişehir ilçesinde bulunan Ziya Gökalp Anadolu Lisesi önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ders arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışan bir grup öğrenci, dağılış zilinin çalmasının ardından okul önünde tekrar karşılaştı. Sözlü başlayan tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 öğrenci, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Daha sonra olay yerine gelen güvenlik güçleri okul içi ve kavganın olduğu yerde delil çalışması yaptı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.