Öğrencinin fikri proje konusu oldu

TOBB Diyarbakır İl Kadın Girişimciler Kurulu tarafından yürütülen ve Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) tarafından desteklenen Geleceği Yazan Kadınlar Projesinden yararlanan öğrencilerin fikirleri mentörleri tarafından projeye dönüştürüldü. Kadınların yazılım çağında geri kalmaması ve mobil teknolojileri tanıyıp girişimcilikte öne geçebilmelerini sağlamayı amaçlayan Geleceği Yazan Kadınlar Projesinde eğitim alan Diyarbakırlı üniversite öğrencisi Selma Balat’ın VEX Robotics eğtimi fikri TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu tarafından hayata geçirildi. DTB Konferans Salonunda gerçekleştirilen VEX Robotics eğitimine TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Akyıl, TOBB İl Kadın Girişimciler icra Kurulu Üyesi Fidan Bozdoğan Kayar, Dicle Üniversitesi öğretim üyeleri, resmi ve özel okullarda görev yapan bilgisayar ve robotik kodlama yapan öğretmenler katıldı.

Diyarbakır’da VEX Robotics eğitimi fikrinin TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu tarafından projeye dönüşmesinden büyük mutluluk duyduğunu anlatan Selma Balat, “Böylesi bir fikri TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulunda bulunan mentörümüz ve bilişim sektöründe bulunan Fidan Bozdoğan Kayar ile paylaştım kendisi de bu fikrimi Kadın Girişimciler Kuruluna sundu ve ilimizde böylesi bir eğitim verilmesine karar verildi” dedi.

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Fidan Bozdoğan Kayar ise fikrin kendileri için çok önemli olduğunu anlatarak, “Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’nde 18 İl arasında ilimiz finale gidebildi. Projenin ardından eğitim alan öğrencilerimizden gelen fikirle ile yeni projeleri de bundan sonra hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından B’ITS 3 Boyutlu Teknoloji Sistemleri ve Educat Robotisc Firmalarının iş birliği ile katılımcı öğretmenlere İş Zekası Mühendisi Eyyüp Eriman ile Strateji ve İş Geliştirme Mühendisi Mehmet Akçalı tarafından VEX Robotics eğitimi verdi. VEX Robotics’in öğrencilere bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanında zengin ve heyecan verici bir tanıtım platformu sunmak üzere tasarlanmış, ölçeklenebilir, birleşebilen bir robotik sistem olduğunu anlatan Akçalı, “VEX IQ Starter kitleri ve ya Süper Kit’leri ile 850’nin üzerinde parçaya sahip olursunuz. İster kutu içinden çıkan ilk kılavuzla Clawbot’unuzu tasarlar, isterseniz indirilebilir diğer kılavuzlardan farklı robotlar inşa edebilirsiniz” ifadelerinde bulundu.