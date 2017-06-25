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25 Haziran 2017 12:11

Öğretmeninin anlattığı hikaye hayatını değiştirdi

Diyarbakır Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi yüzde 90 görme engelli Serap Demirkapu’nun hayatı, beden eğitimi öğretmeninin anlattığı hikayeyle değişti.

Öğretmeninin anlattığı hikaye hayatını değiştirdi

25 Haziran 2017 12:11

Hikayeden etkilenip, spora başlayan Demirkapu, katıldığı iki müsabakadan bir Türkiye birinciliği bir de dünya ikinciliği elde etti.


Diyarbakır Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Serap Demirkapu, beden eğitimi öğretmeninin derste kendi hayatı ile ilgili anlattığı örneklerden etkilenerek, sporcu olmaya karar verdi. Öğretmenine de bu kararını açıklayan yüzde 90 görme engelli Demirkapu, okul idaresinin kendisi için hazırladığı parkurda çalışmalara başladı. Nisan ayında İzmir’de yapılan Görme Engelliler Türkiye Atletizm şampiyonasına katılan Demirkapu, burada Türkiye birincisi olduktan sonra milli takıma seçildi. Demirkapu, daha sonra 18 Haziran’da Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenen Dünya Atletizm Grand Prix müsabakalarına katıldı. Demirkapu, 27 ülkeden sporcuların katıldığı müsabakalarda cirit atmada dünya ikincisi olarak, büyük bir başarı elde etti.



“Bir de baktım sporcu olmuşum”


Derste kendi hayatından örnekler veren beden eğitimi öğretmeninin anlattıklarından etkilendiğini ifade eden Demirkapu, “Bunun üzerine ben de sporcu olmak istedim. Hocama söyledim, hocam da beni antrenmana aldı. Şubat ayında çalışmalara başladım, bir de baktım sporcu olmuşum. Nisan ayında İzmir’de yapılan müsabakalarda 16 metre 47 santim ile cirit atmada Türkiye birincisi oldum. Sonra milli takım kampına seçildim. Ankara’da kampa katıldım. Daha sonra Almanya’da düzenlenen ve 27 ülkeden sporcunun katıldığı şampiyonada 20 metre 43 santim atarak Dünya ikincisi oldum. Bundan sonraki hedefim 2020 olimpiyatlarına katılmak. Okul bahçesinde okul müdürümüz bana parkur yaptı. Orada çalışmalarıma devam ediyorum” dedi.



“İki ay gibi kısa bir zamanda Türkiye birincisi oldu”


Serap Demirkapu’nun hayatından etkilendiği beden eğitimi öğretmeni Remzi Atlı ise, şunları kaydetti:


“Dersimiz beden eğitimiydi. Hava yağışlı olduğu için dersi sınıfta işliyorduk. O arada spor hayatımı anlattım. Anlatınca Serap da sporcu olmak istediğini söyledi. Sonra Serap’a gülle, disk ve cirit attırdım. Cirit ve güllede daha iyiydi. Yapılan kontrollerde görme engeli B3 çıkınca cirit atmak zorunda kaldı. Biz de cirit atmaya yöneldik. Serap, 2 ay gibi kısa bir zaman zarfında Nisan ayında İzmir’de yapılan Türkiye şampiyonasında birinci oldu. Daha sonra da 18 Haziran’da Almanya’da yapılan müsabakada kendi branşında ikinci oldu.”




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