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25 Kasım 2017 14:32

Öğretmenler doyasıya eğlendi

Diyarbakır’daki 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen özel gecede bir araya gelen öğretmenler, doyasıya eğlenerek adeta tüm yılın stresini attı.

Öğretmenler doyasıya eğlendi

25 Kasım 2017 14:32

Davul ve halay eşliğinde servis arabasıyla getirilen yemekler geceye damga vurdu.


Diyarbakır’da 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen özel gecede bir araya gelen öğretmenler, doyasıya eğlendi. Liv Süit Otel’de düzenlenen gecede farklı okullardan bir araya gelen öğretmenler, kapıda karanfillerle karşılandı. Kendilerine ayrılan yerlere geçen öğretmenler, müzik eşliğinde eğlendi. Kimi zaman şarkılara alkışlarla eşlik eden öğretmenler, kimi zaman ise müziğin ritminde halaylar çekti. Gecenin sürprizi ise alevli görsel şovlarla süslenmiş servis arabası üzerinde hazırlanan yemeklerin davul ve halay eşliğinde salona getirilmesi oldu. Halayların ardından özenle hazırlanmış yemekler servis edildi.



“Kelimelerle tarif edilemez”


Özel geceye katılan İngilizce Öğretmeni Kürşat Akbulut, öğretmenler olarak çok sık bir araya gelemediklerini ifade ederek, “Öğretmenler olarak böyle huzur, barış içinde, güzel bir şekilde günümüzü kutlamanın bence kelimelerle tarif edilemez. Herkes mutlu, huzurlu güzel bir gece geçirecek” dedi.



“Güzel duygular bunlar”


Çok mutlu olduklarını belirten Türkçe Öğretmeni Sultan Güzelgül ise, “Kendi zümrem ve topluluğumla buradayım. Daha yolun çok başındayım. Kıymetli ve tecrübeli öğretmenlerle bir arada olmak yolculuğun ilk adımını temsil etmemi sağlıyor. Güzel duygular bunlar. Dilerim bu yolculukta onlarla kıdemlenirim. Her şeyden önce sevginin oluşması gerektiğinin bir bilgi akımından geçmek istiyoruz öğrencilerimizle” diye konuştu.




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