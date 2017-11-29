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29 Kasım 2017 13:32

Okul servisi şoförleri ölüme davetiye çıkarıyor

Diyarbakır’da öğrenci taşıyan servis şoförü, yaklaşık 1 kilometrelik yolu aracın kapısı yarı açık bir şekilde seyretti.

Okul servisi şoförleri ölüme davetiye çıkarıyor

29 Kasım 2017 13:32

Bununla da yetinmeyen şoför, öğrencileri cadde ortasında indirerek ölüme davetiye çıkardı.


Diyarbakır’da öğrenci taşıyan servis araçlarını kullanan şoförlerin ortaya koyduğu dikkatsizlik, görenleri hayrete düşürdü. Öğlen saatlerinde okuldan öğrencileri alan servis şoförleri, öğrencileri güvenli bir şekilde ikamet ettikleri apartmanların giriş kapılarına bırakmaları gerekirken, çoğu defa uzak mesafede, kimi zaman da cadde ortasında indirerek yürekleri ağza getiriyor.


Bunun en son örneği geçtiğimiz gün Diyarbakır’ın en işler yeri olan Ofis semtinde yaşandı. Bir öğrenci servisi, içinde çocukların bulunduğu sırada yaklaşık 1 kilometrelik yolu kapısı yarı açık bir şekilde seyretti. Tehlikeyi görmezden gelen şoför, bununla da yetinmeyip öğrencileri cadde ortasında indirirken, olan biteni izleyen vatandaşlar gözlerine inanamadı.



Veliler yetersiz denetimden şikayetçi


Konu ile ilgili İHA muhabirine konuşan Veysel Murat Tapan isimli veli, evi yakın olduğu için çocuğunu kendisinin okula götürüp getirdiğini söyledi. Tapan, “Ben servis kullanmıyorum evim yakın ama farklı yerlerden duyuyoruz. Hostes kullanmıyorlar, kapılar otomatik değil, servis araçlarına 10-15 kişi yerine 25-30 kişi bindiriyorlar. Bu tip sıkıntılar kulağımıza çok geliyor. Servis taşımacılığına düzen getirilmesi lazım ama düzen bir türlü oturmuyor, gelmiyor. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Onların geleceği için biz nasıl çaba sarf ediyorsak, devletimiz de Milli Eğitim Bakanlığının da bu konuda düzen getirmeleri gerekir” dedi.


Alaattin Altaca isimli vatandaş ise servislerin daha duyarlı, daha kaliteli bir hizmet vermesini istediklerini söyledi. Servis şoförlerinin can taşıdığını kaydeden Altaca, öğrencilerin genellikle ilkokula gittiğini bu nedenle bile olsa daha dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi.


Konuyla ilgili görüşüne başvurmak istenilen Diyarbakır Servisçiler Odası yetkililerine ulaşılamadı.




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