Okula dönüş heyecanı Ceylan Karavil Park'ta artıyor

Doğu'nun ve Güneydoğu'nun en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park, okula dönüş etkinlikleri kapsamında 11-19 eylülde 14.00-18.00 saatleri arasında Elif'in Düşleri'ni çocuk hayranları buluşturuyor.

Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park, düzenlediği etkinlikler çocuklara tatilin son günlerinin keyfini doyasıya yaşatmaya devam diyor. Çocukların en sevdiği çizgi film karakteri Elif'in Düşleri, 11-19 eylül tarihlerinde 14.00-18.00 saatlerinde Ceylan Karavil Park'ta minik hayranlarıyla buluşuyor. Çocuklar, şarkı ve oyunlarla dolu Elif'in Düşleri gösterilerini Ceylan Karavil Park'ta ücretsiz olarak izleme şansı bulacak. Eğlence dolu oyunlar ve çeşitli aktivitelerle keyifli bir gün geçirme fırsatı yakalayacak. Her yaştan ziyaretçiyi ağırlamaktan büyük keyif duyan Ceylan Karavil Park, Çocukların gelişimine katkıda bulunacak, onların interaktif şekilde katılım sağlayabilecekleri, zihinsel ve bedensel gelişimlerinin ön planda tutulacağı bir birinden farklı çocuk etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam edecek.