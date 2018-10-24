Okullarda planetaryum heyecanı tekrar başladı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi sınırları içerisindeki tüm okullara mobil plenetaryum hizmeti sunmayı hedefleyen Bismil Belediyesi, Şentepe Anaokulu öğrencilerine kurulan çadırda planetaryum gösterisi tekrar düzenledi.

Anaokulu öğrencilerine yapılan gösteride uzay ve astronomi bilimi kapsamında hem eğitici hem de eğlendirici 3D filmler izletildi. Planetaryum ile uzayı adeta yeniden keşfeden ve sanki uzay yolculuğuna çıkmışçasına eğlenen çocuklar, yapılan gösterileri beğenerek izledi. Planetaryum gösterisinin önemi hakkında açıklamalarda bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, “Bizim hedefimiz çocuklarımızın yavrularımızın en güzel şekilde en iyi şekilde yetişmesidir. Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere bilgiye ulaşmak isteyen her yaşta vatandaşımıza yardımcı olmak, bilgiyi elde etmenin en modern, teknolojik ve güzel yolu olan bu hizmeti sunmak, heyecan verici. Bismil Belediyesi olarak planetaryumu Bismil sınırlarında bulunan bütün okullardaki öğrencilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. İnşallah çocuklarımız bu modern gösteri çadırında uzay ve astronomi alanında birçok bilgiyi yeniden keşfetmişçesine öğrenecek ve yaşayacaktır" dedi.