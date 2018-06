Okuma seferberliğine en çok katılım Diyarbakır’dan

Diyarbakır’dan 71 bin 72 kişiye ulaşılarak rekor kırıldı.

Büyükşehir Öğretmenevi toplantı salonunda düzenlenen programa, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cumali Demirtaş, Vali Yardımcısı Tolga Toğan, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, ilçe kaymakamları, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Hedef yüzde 100 okuryazarlık

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından kız ve erkek dans ekipleri bir gösteri düzenledi. Yapılan sunumların ardından bir konuşma gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, ilim öğrenmenin yaşının da mekanının da zamanının da olmadığını söyledi. Gül, “Biz Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak her yaşta her yerde her zaman herkese eğitim verelim diyoruz. Türkiye genelinde okuma yazma seferberliğinde en yüksek katılım ile açık ara önde olarak birinci olan Diyarbakır, ilimizi kutluyoruz. Başlatmış olduğumuz bu kampanyada bizim hedefimiz okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızın, sağlık ve yaşlılık gibi zorunlu sebepler hariç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan hiçbir kimsenin okumaz yazmaz olmaması, herkesin okuryazar olmasıdır. İnşallah bir dahaki Diyarbakır programında şunu konuşalım, bir sonraki toplantıda, şu an için oran yüzde 66, bunu yüzde 100 yaptığımız zaman Diyarbakır’da okuryazar olmayan kimse kalmayacak” dedi.

Daha sonra konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cumali Demirtaş ise, İslam’ın ilk emrinin oku olduğunu bunun ilahi bir emir olduğunu ama bazı vatandaşların hala okuryazar olmadığını söyledi. Demirtaş, “Bu seferberlikte Diyarbakır önemli bir rol oynamıştır. Bunun sonunu da getirsin inşallah. Okumayan bir kişi kör gibidir. Devam edecek olacak bu kampanyada üzerimize düşen görevi yapacağız, bu bizim görevimiz. Ancak vatandaşlardan da istediğimiz kampanyaya katılmaları ve yüzde 100’e taşımaları” diye konuştu.

Konuşmaların ardından başarılı olan kursiyerlere belgeleri verildi.