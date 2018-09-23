Ölmek üzere olan köpek vatandaşların duyarlılığı sayesinde kurtarıldı

Diyarbakır'da düştüğü bir kuyuda üzerine bit ve pire bulaşması sonucu ölmek üzere olan 3 aylık köpek, vatandaşların duyarlılığı sayesinde kurtarıldı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan 500 Evler Mahallesi'nde bir köpek çukurlukta 3 yavru doğurdu. Anne köpek, iki yavrusuyla dışarı çıkmayı başarırken, 3. yavru çukurun altında bulunan altyapı borularının içine girerek gözden kayboldu. Yaklaşık bir ay çukurda kalan köpeğe, vatandaşlar yiyecek ve su bırakarak yardım etti. Hayvanseverlerin durumu öğrenmesinin ardından konu itfaiye ekiplerine bildirildi. Bugün sabah saatlerinde hayvanseverlerle birlikte bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Vatandaşlardan birinin çukurun bir tarafından, itfaiye ekiplerinin de diğer taraftan girmesi üzerine köpek, bitkin halde bulunarak çıkarıldı. Üzerinde yaralar bulunan ve bit ile pirelerin bulaştığı köpek, ölmek üzereyken veteriner hekime götürülerek tedavi altına alındı.

Vatandaş yardım etti itfaiye çıkardı

Hayvanseverlerin yoğun çabası sonucu bulunarak veteriner hekime getirilen köpek, üzerindeki bit ve pirelerden kurtulduktan sonra yaralarına pansuman yapıldı. Serum verildikten sonra kendine gelen ve dışarı çıkıp diğer köpeklerle oynayan köpeğe, Kürtçe “ışık” anlamına gelen Roni ismi takıldı. Roni'nin kurtulmasına önayak olan hayvanseverlerden Nazlı Deniz Ozan, hayvanlar için çalışmalara katıldığını söyledi. Dün gece geç saatlerde sosyal medya platformlarından Roni'nin bulunduğu videoyu gördüğünü ve çok etkilendiğini kaydeden Ozan, “Kendimi hayvanın yerine koydum ve bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim. Bugün sabah saatlerinde arkadaşlarımla beraber köpeğin bulunduğu yere gittik. İlk kazıldığında anne köpek yavrularını çukurda doğurmuş, daha sonra bir süre orada büyütmüş, kazı sırasında fark ediyorlar ve yavruları anne ile birlikte çıkarıyorlar. Daha sonra bir yavrunun tekrar içeride kaldığını fark ediyorlar ama 10 gün kendi kendine çıkmasını beklemişler. Daha sonra biz fark ettik, kendi imkanlarımızla önce tünele girdik, köpeği gördük, ulaşabilir miyiz diye. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi ve bugün bize yardım etti ve köpeğimizi çıkardı” dedi.

"Ona iyi bir yuva arıyoruz"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Kader İçen, arkadaşların dün gece böyle bir durum yaşadığını ve çıkarılan köpeğin kliniklerine getirildiğini söyledi. İçen, şunları söyledi:

“Çıkarılan hayvanı kliniğimize getirdiler. Köpek buraya geldiğinde binlerce bit ve pire ile mücadele ettik, onları temizlemeye çalıştık. Tahlilleri yapıldı, serumlar takıldı ve tedavi yapıldı. Yaklaşık bir aydan falan bahsediliyor, bu süreçte karanlık ortamda kalması nedeni ile gözü ile ilgili sıkıntılarımız var. Hemen müdahale edildi, tedavilerimize başladık. Vatandaşlardan ricam, yetkililere ulaşmaya çalışsınlar. Biz bunları görmezden gelemeyiz. Eğer biraz daha gecikmiş olsalardı Roni için, adını Roni koydular, bit ve pireden ölecekti Roni. Şu anda gayet iyi emin ellerde, savunucularımız sahip çıkıyorlar. Ona iyi bir yuva arıyoruz.”