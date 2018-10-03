Onlarca kiloluk sunta baretsiz işçinin üzerine düştü

Diyarbakır'da yapımı devam eden bir inşaatta, 6. kata taşınmaya çalışılan onlarca kiloluk sunta, halattan koparak işçinin üzerine düştü. Ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırılırken, olay güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi üzerinde yapımına devam edilen 6 katlı inşaatta meydana geldi. Hiçbir güvenlik önlemi almadan onlarca kiloluk suntayı halata bağlayan işçi, suntanın çekilmesi sırasında bölgede kalıp diğer suntaları toplamaya devam etti. Bu sırada halatın kopması sonucu onlarca kilo ağırlığındaki suntalar işçinin üzerine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tahtanın işçinin üzerine düşme anı, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Arkadaşları yaralandı onlar çalışmaya devam etti

Güvenlik önleminin alınmaması nedeni ile ağır yaralanan işçinin hastaneye kaldırılmasının ardından arkadaşları hiçbir şey olmamış gibi çalışmalarına devam etti. Olayın ardından sadece bir işçinin önlem olarak baret takması dikkat çekerken, diğer işçilerin hayatlarını tehlikeye atması şaşkınlığa neden oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.