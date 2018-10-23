Onlarca kursta, binlerce genç ve çocuğa eğitim

İçişleri Bakanlığınca, kayyum görevlendirildikten sonra Diyarbakır'ı hizmetle tanıştıran Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat alanında da önemli çalışmalara imza attı. 84 farklı branşta kurs açan belediye, şu ana kadar bin 915 genç ve çocuğa eğitim verdi, 80 bin kişiyi sinema, 26 bin 107 kişiyi de tiyatroyla buluşturdu.

İçişleri Bakanlığınca, Kasım 2016'da, daha önce de Diyarbakır'da vali yardımcısı olarak görev yapmış olan Ankara'nın Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla'nın kayyum olarak görevlendirildiği Büyükşehir Belediyesi, altyapıdan üstyapıya vatandaşları birçok hizmetle tanıştırırken, kültür ve sanat alanında da önemli çalışmalara imza attı. Büyükşehir Belediyesine bağlı başta Kültür ve Kongre Merkezi olmak üzere birçok binada bağlama, gitar ve piyanodan halkoyunlarına, tiyatro ve resimden dramaya 84 farklı kültür ve sanat branşında kurs açıldı. Kurslardan 2016'dan bu yana bin 915 kişi faydalanırken, kurslara katılanların tüm ihtiyaçları da belediye tarafından karşılanıp, servis hizmeti bile verildi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet eden belediye, vatandaşlar için 112 tiyatro oyunu da sahnelerken, oyunları 26 bin 107 kişi izledi. 80 bin kişiye de ücretsiz sinema gösterimi yapıldı.

İş yeri açtılar, üniversiteye yerleştiler

Belediye Kültür Şube Müdürü Aziz Altunboğa, her yaş gurubunda kursiyerlerin bulunduğunu ve kursiyerlerin enstrüman, kırtasiye ve ulaşımının ücretsiz karşılandığını belirtti. 2016'dan bu yana 84 kurs açıldığını anlatan Altunboğa, bin 915 kursiyere, 21 eğitmen tarafından eğitim verildiğini kaydetti. Eğitmenlerinin çoğunun belediye personeli olduğunu ve ihtiyaç duyduklarında Milli Eğitim'den usta öğretici talebinde bulunduklarını aktaran Altunboğa, “Kursumuzdan istifade eden kursiyerlerimize sertifikaları verildi. Bu kendilerine hayatlarının geri kalanında istihdam olanakları açtı. Fotoğraf kursumuza katılan öğrencilerimizden biri fotoğraf atölyesi ve stüdyosu var. Bu işten para kazanıyor. Kurslarımıza katılan 15 öğrencimiz konservatuvar bölümlerine yerleşti. Şu ana kadar yaptığımız sergi sayısı 20 ve bu sergileri 24 bin 700 kişi izledi. Geçen yıl 3 tiyatro festival gerçekleştirdik” dedi.

“Kültür ve sanat politikamız tamamen ücretsizdir”

Belediyenin kültür sanat politikasının tamamıyla ücretsiz olduğunu dile getiren Altunboğa, “Şu ana kadar yaptığımız sinemalar, tiyatrolar ve buna benzer meslek edindirme kurslarının tamamı ücretsiz olarak devam ediyor. 2017'den bu yana 60 tane film gösterimi yapıldı ve 80 bin izleyici bu filmlerle buluşturuldu. Köy okulları ve ulaşımı zor olanları da ilk kez sinemalarla buluşturmaya devam ediyoruz. Büyükşehir belediyemize ait bir kütüphanemiz var ve 115 bin kişiye hizmet veriyor. Takviye amaçlı ikinci kütüphane tesisine de başlandı. Kasım ayı içerisinde faaliyete geçecek ve Diyarbakır halkı ücretsiz olarak kütüphanelerimizi kullanabilecekler. Turizm şubemize bağlı Diyarbakır Kent Müzesi olarak kullanılan Cemil Paşa Konağını yıl içerisinde 100 bin kişi ziyaret etti. Ayrıca Dengbej Evimiz ve 20 kişiden oluşan Dengbej grubumuz var. Burayı da yıl içerisinde 90 bin insan ziyaret etti” diye konuştu.

“Hocalarımız bizimle oldukça ilgileniyor”

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde kurslara atılan Cudi Semiyan Simercan, eğitim merkezinde ikinci yılına girdiğini belirtti. Eğitim alanında hocalarının ücretsiz bir kurs olmasına rağmen kendileriyle oldukça ilgilendiğini anlatan Simercan, bunun da eğitimin etkisini artığını ve resimlerinin sergilerde sergilendiğinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Nisanur Süsüm adlı kursiyer ise, resim atölyesine başladığını belirterek, hocaların gözetimi altında başarılı çalışmalara imzalar atacağına inandığını ifade etti. Resim yapmanın ruhunu sakinleştirdiğini dile getiren Süsüm, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'ya kendilerine böyle bir fırsat verdiğinden dolayı teşekkür etti.