Operasyon bölgelerindeki sağlıkçılar için sempozyum

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde özellikle operasyon bölgelerinde ve kritik noktalarda canları pahasına görev alan sağlıkçılar için Diyarbakır'da iki gün süren bir sempozyum düzenlendi.

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (ATTDER) Diyarbakır İl Başkanlığınca Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde zor şartlarda çalışan ve özellikle operasyon bölgelerinde ve kritik noktalarda güvenlik güçlerinin ve vatandaşların sağlığı için teyakkuz halinde olan sağlık görevlileri için Dicle Üniversitesi Kongre Merkezinde iki gün süren bir sempozyum düzenlendi. Birinci gün düzenlenen “Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Resüsitasyon” sempozyumunda sağlıkçılara temel yaşam desteği uygulamalı bir şekilde anlatılırken ve ikinci gün düzenlenen “1. Ulusal Afet ve Olağandışı Acil Sağlık Hizmetleri” sempozyumunda ise afet durumunda izlenecek yollar anlatıldı. ATTDER Diyarbakır İl Başkanı Halil Kılıç'ın koordinesinde gerçekleştirilen sempozyuma Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, ATTDER Genel Başkanı Selçuk Evren, Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Recep Dursun, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD ve UMKE yetkilileri ile il dışından da çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

“7 gün 24 saat hizmetteyiz”

Sempozyuma katılan ATTDER Genel Başkanı Selçuk Evren, sağlık çalışanları olarak 7 gün 24 saat hizmette olduklarını belirterek, “İlk gün resüsitasyon dediğimiz temel yaşam desteğini anlattığımız, kalp masajını, solunumunu anlattığımız uygulamaları ve konuları içeren bir program sunuyoruz. İkinci gün de afete yönelik konular ve programlar anlatılacak. Ülkemiz bir savaş içerisinde olmasa da sınırlarımızda savaş durumu söz konusu. Sağlık hizmetlerinde görev alan hemşireler, sağlık memurları, acil tıp teknisyenleri ve paramedikler olarak operasyonlara ve görevlere gidiyoruz. Orada yaralı askerlerimize vatandaşlara müdahale ediyoruz. İkinci günün konusu içinde bunlar var. Operasyonlarda yaralanan askerlerimize, sivil vatandaşlarımıza müdahale noktasında nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Operasyon bölgesine girerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Hangi vak'alarda ne gibi bir medikal müdahalede bulunmamız gerekiyor. Bunları anlatacağız. Doğu illerinde görev alan meslektaşlarım maalesef terörle iç içe çalışıyorlar ve bu sebepten dolayı da yaşadıkları bir takım zorluklar var. Maalesef hasta ve yaralılara, özellikle asker ve polislerimize müdahale etme noktasında operasyon bölgelerine giriyorlar. Operasyon bölgelerinde onların da başına gelen, şahit oldukları gerek bomba patlaması olsun gerek ateşli silah yaralanması olsun bu tarz durumlarla da karşılaşabiliyorlar. Burada çalışmak, şartlar ve imkanlar olarak çok zor. Bu yüzden Diyarbakır'da görev alan ya da diğer sınır illerinde, çatışma bölgelerinde görev alan arkadaşlarımı takdir ediyorum. Gerçekten mesleği hakkıyla ve en iyi şekilde temsil ettiklerine inanıyorum. Her ne kadar bir asker, polis gibi elimizde silah olup da bir terör örgütü ile savaşmasak da geri planda onlara karşı mücadele eden, ülkenin bekası, bu toprakların bağımsızlığı ve özgürlüğü için gecesini gündüzüne katan güvenlik güçlerimiz için ve aynı zamanda da sivil vatandaşlarımız için 7 gün 24 saat hizmetteyiz. Onların her zaman destekçiyiz. İmkan ve görev verildikçe de Allah nasip ederse biz her zaman göreve hazırız” dedi.

“Avrupa ve Amerika'da verilen eğitimlerin aynısı”

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı ve Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Recep Dursun, verilen eğitimlerin Avrupa ve Amerika'da verilenlerin aynısı olduğunu vurgulayarak, “Sempozyumda Dicle Üniversitesi olarak hem Türkiye Acil Tıp Derneği hem de Acil Tıp Teknisyenleri Derneği ile beraber çevre illerden gelen acil tıp teknisyenleri ve acil tıp uzmanları ve sağlık çalışanlarıyla beraber güzel bir sempozyum yapmaktayız. Bu sempozyumda hastane öncesi çalışan acil tıp teknisyenlerine ve hekimlerimize hem de acil serviste çalışan acil tıp uzmanlarımıza modern CPR eğitimlerimizi veriyoruz. Bu eğitimlerle Avrupa ve Amerika'da verilen resüsistasyon eğitimlerinin aynısını biz burada modern cihazlarımızla nasıl yapılacağını anlatıyoruz. Burada ikinci aşamada yapacağımız sempozyumda ise afet durumunda yapılacakları AFAD İl Başkanlığımızla beraber tatbikatımızla pekiştireceğiz. Olası afet durumlarında nasıl hareket edeceğimizi, nasıl bir planımızın olması gerektiğini ve bu planımızı nasıl aktive edeceğimizi konuşacağız. Aynı zamanda bu yapacağımız tatbikatlarla olası bir afet durumunda meydana gelebilecek olumsuzlukların da önüne geçmiş olacağız” diye konuştu.