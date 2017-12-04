Organik diye sunulan ürünlere dikkat

Dr. Muzaffer Denli, organik olarak pazarlara sunulan ürünlere çok itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, “Köy koşullarında yetiştirilmesi o ürünün organik olduğunu göstermez. Çünkü ne şekilde yetiştirildiğini, nasıl kesildiğini, ne yediklerini bilmiyoruz” dedi.

DÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Denli, bir ürünün organik olup olmadığının etiketlerine bakılıp anlaşılabileceğini söyleyerek, tüketicilere uyarılarda bulundu. Gıda sektöründe çok çeşitli kural dışı uygulamalar olabileceğine dikkat çeken Denli, “Dolayısıyla üretilen ürünün bir kontrol sertifikasyon kuruluşu tarafından denetlenmiş, kontrol edilmiş olması gerekiyor. Denetim sonunda eğer gerçekten bütün kurallara uyulmuşsa organik tarım etiketi var. Bu etiket ürünlere yapıştırılıyor ve bu etiketi gördüğümüzde ürünlerin gerçekten organik olarak yetiştirildiğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

“Köy koşullarında yetişmesi o ürünü organik yapmaz”

Denli, açıkta satılan veya organik olarak pazarlara sunulan ürünlere çok itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Köy koşullarında yetiştirilmesi o ürünün organik olduğunu göstermez. Çünkü ne şekilde yetiştirildiğini, nasıl kesildiğini, ne yediklerini bilmiyoruz. Ancak kontrol altındaki organik üretim tesislerinde her şey kayıt altında olduğu için verdiğiniz yem ham maddesi, verdiğiniz vitamin ve diğer bileşenler nelerdir, hangi koşullarda kesmişsiniz, hijyenik koşulların hepsi kontrolden geçtiği için bu ürünlere daha çok itimat etmemiz gerekiyor. Çünkü bir sertifikasyon kuruluşu var, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bir denetimi var. Bu denetimler sonunda her şeyi usulüne göre yapmışsanız ürününüze organik ürün etiketi alıyorsunuz ve tüketiciler de bu organik ürün etiketini gördüklerinde o ürünün organik olduğunu anlayabilirler.”