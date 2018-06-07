Orman ve Su işleri Bakanı Eroğlu Diyarbakır’da

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti. Vali Hasan Basri Güzeloğlu tarafından karşılanan Bakan Güzeloğlu, daha sonra valilik şeref defterini imzaladı. Bir süre valilik makamında Vali Güzeloğlu ve kamu kurumları ile görüşen Bakan Eroğlu, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“1 milyar 70 milyonluk 10 tesisin temeli atılacak”

Orman ve Su İşleri Bakanlığının bir seferde atacağı en büyük temel için Diyarbakır’a geldiklerini belirten Bakan Eroğlu, bugün 10 tesisin temel atma açılışını yapacaklarını söyledi. Bakan Eroğlu, “Toplam 1 milyar 70 milyon liralık bir yatırım. Çoğu ilde bir yılda yapılacak yatırımdan daha fazla. Kral Kızı pompa istasyonu ve ana kanalın temelini atıyoruz. 71 kilometre olacak bu durum. Sulamadan dolayı bölge çiftçilerine 83 milyon lira ilave destek olacak. Çiftçilerimiz için en büyük kanun düzenlemesi yapıldı. Barajı, göleti, sulama şebekesini devlet yapacak karşılığında vatandaştan para almayacak, sadece sulamanın işletme parasını alacak. Genelde fenni arıcılık için arıcılığı geliştirmek istedik, 5 aileye destek vereceğiz. Arıcılık çok önemli, biz burayı bal üretim merkezi yerine dönüştürmeyi istiyoruz. Yüzde 20 hibe faizsiz destek vereceğiz. Bugün de arıcılık sertifikası vereceğiz” dedi.

“Diyarbakır’a hizmet etmek ibadettir”

En son Diyarbakır’a geldiğinde kente 51 müjde verdiklerini kaydeden Bakan Eroğlu, şöyle devam etti:

“En son geldiğimde 51 müjde vermiştik. Bu da 2 milyar 800 milyon liraydı. Bunların 26’sı bitti. Geri kalanın bir kısmının temelini atıyoruz. Bunların tamamı, söz verince yaparız, bizim sözümüz sözdür. Verilen müjdeler, yapılanlar var. Diyarbakır’a hükümetimiz çok önem veriyor, burası peygamberler, evliyalar diyarı, buraya ne yapılsa azdır. Diyarbakır’a hizmet etmek ibadettir. Buradaki kardeşlerimizi seviyoruz. Yatırımlarda Diyarbakır’da Orman ve Su İşleri Bakanlığı birinci sırada. Geçen yılın sonuna kadar 5 milyar 700 milyon lira yatırım yaptık. 36 milyarın 6 milyar lirası bize ait. Biz bayrağı bırakmıyoruz.”

“GAP’ı 2019’da bitirmeyi hedefliyoruz”

2019 yılı sonuna kadar yaklaşık 7 milyar liralık yatırım yapacaklarını dile getiren Bakan Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık 7 milyar civarında 2019 sonuna kadar yatırım yapmış olacağız. 7 barajı projesi hazırlanıyor, 6 göletin projesi hazırlanıyor bunları yapacağız. 8 büyük sulama tesisini bitirdik. Şu anda 17 adet sulama tesisinin inşaatı devam ediyor. Hedefimiz çok büyük, projesi hazırlanan 19 proje var. Dicle Nehri şehrin gerdanı haline gelecek. PKK terör örgütü tarafından yakılan yıkılan yerlerin ihyası açısından büyük hükümetimizin büyük destekleri var. GAP projesi yıllarca sürüncemede kaldı ama Cumhurbaşkanımızın GAP Eylem Planını açıklamasından sonra hız kazandı, ödenekler 11 kat arttı. Bizim hedefimiz GAP’ı 2019 yılı sonuna kadar bitirmektir. Burası evliyalar şehri, muazzam güzellikler var, biz burayı dünya turizmine açmayı hedefliyoruz. Zaten huzur iklimi oluşunca turizm de kendiliğinden gelişiyor. Master ve eylem planı hazırlıyoruz.”