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05 Ağustos 2018 12:55

Ortalık bir anda savaş alanına döndü: 5 yaralı

Diyarbakır’da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde hasta yakınları arasında sıra yüzünden çıkan taşlı sopalı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Ortalık bir anda savaş alanına döndü: 5 yaralı

05 Ağustos 2018 12:55


Olay, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köy düğününde havaya ateş edilmesi üzerine çıkan saçmalardan yaralanan bir hastanın yakınları ile kalp krizi geçiren ve acil serviste müdahale edilen hastanın yakınları arasında sıra yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Bir anda ortalık savaş alanına dönerken kavgayı durdurmakta zorlanan güvenlik görevlileri polise ve jandarmaya haber verdi. Kavgayı durdurmak için havaya ateş edilmesinin ardından kavgaya karışan taraflardan bazıları kaçarken olayda 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Polis kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatırken olaya karışan bazı şahısları gözaltına aldı.


Acil servisin camlarının kırıldığı ve bazı bölümlerinin zarar gördüğü olayla ilgili inceleme başlatıldı.




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