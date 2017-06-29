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29 Haziran 2017 15:36

Otizmli çocuklar Büyükşehir Belediyesinin eğitimiyle yaşama tutunuyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, otizmli çocukları sporla buluşturarak kişisel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyor.

Otizmli çocuklar Büyükşehir Belediyesinin eğitimiyle yaşama tutunuyor

29 Haziran 2017 15:36

Ailelerle koordineli bir şeklinde yürütülen spor eğitimiyle otizmli çocuklar, yaşama tutunuyor.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gelişimleri için özel eğitim gerektiren otizmli çocuklara yönelik Sümerpark Otizm Eğitim Salonunda spor kursu açtı. Haziran ayının başında ve 4 otizmli çocuğun katılımıyla başlayan spor kursu, yıl boyunca devam edecek. Grup şeklinde yapılan ve 3 otizm alanında uzman eğitmenin görev yaptığı spor kursunda, her otizmli çocuk günlük eğitimden 3 saat faydalanıyor. Hafta içi her gün devam eden eğitimlerde otizmli çocuklar, yıl içinde Engelliler Şube Müdürlüğü’ne müracaat ederek başvuru yapabilecek.



Ailelerle ortak çalışma


Otizmli çocukların kendi içlerinde farklılık göstermeleri sebebiyle sporla rehabilitasyon için başvuruda bulunan aileler, uzman eğitmenlerle ortak çalışma yürütüyor. Eğitime geçilmeden önce aile ile yapılan görüşmelerde otizmli çocuğun özellikleri ortaya çıkarılarak ona göre eğitim programı hazırlanıyor. Aynı şekilde spor eğitiminin devam ettiği süreçte eğitmenler, otizmli çocuğun daha iyi gelişim göstermesi için ailelere çeşitli önerilerde bulunuyor.



Hareket kabiliyetlerini artırıyorlar


Spor kursuna düzenli şekilde devam eden otizmli çocuklar, rehabilitasyon çalışmaları sayesinde zamanla hareket kabiliyetlerini artırıyor, duyusal eksikliklerini tolere ederek günlük rutin yaşam içinde kendi ihtiyaçlarını giderebilecek seviyeye geliyor. Ayrıca kursa devam eden otizmli çocuklar, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TOSSFED) düzenlediği spor faaliyetlerine katılım sağlayabiliyorlar.




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