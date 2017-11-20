Oto Center esnafı, e-ticaret sitelerine karşı

Abonelik ücretlerinin bir yılda 4 katına çıktığını belirten esnaf, vergi levhası olmayanların abone yapılamamasını istediklerini belirtti.

Diyarbakır’da Elazığ yolu üzerinde bulunan Oto Center esnafı, son dönemde abone oldukları ve araba alım satımı yaptıkları e-ticaret siteleri tarafından arttırılan aylık abone ücretlerine tepki olarak ‘boykot’ kararı alıp site girişine pankart astı. Kimsenin kendilerine sahip çıkmadığını ve seslerini duyuramadıklarını belirten esnaf, söz konusu aylık abonelik ücretlerinin bir yıl içerisinde 4 katına çıkarıldığını ve konuya çözüm bulunmasını istediklerini kaydetti. Vergi levhası olmayanlara da aynı şartlarda abonelik sağlandığını ifade eden esnaf, bu şartlarda ayakta kalmalarının zor olduğunu ve böyle devam etmesi halinde esnafın dükkanlarını kapatacağını kaydetti.

“Böyle giderse 1 yıla kadar tüm esnaf kapatma durumuna gelecek”

Vergi levhası olmayan şahıslara da kendileriyle aynı haklara sahip üyeliklerin sağlanmaması gerektiğini belirten Diyarbakır Oto Center Başkanı Mehmet Dönmez, “Burada şimdi 20 arabalık üyelik için vatandaş 560 lira civarında ödeme yapıyor. 10 arabalık üyelik için ben kendim 382 lira ödüyorum. Normalde bizim bu üyeliğimiz 200 liradan 400 liraya çıkarıldı. Buna tabii ki karşıyız ve şahısların bu siteleri kullanabilmelerini istemiyoruz. Burada vergi levhası olmadan bir oto site kuramazsınız. Peki vergi levhası olmadan dükkan açamıyorsam neden şahsa bu üyeliği kurduruyorsunuz? O zaman şahsa verilmesin. Esnaf kan ağlıyor. Son bir aydır burada 100 dükkan 500-600 araç var bunların içerisinde 10 tane araç satılmamış. Peki bu ekspertiz için getirilen araçları kim satıyor derseniz bu araçlar ayakçılardan, memuruna kadar herkes bu sektöre el atmış durumda. Böyle giderse bir seneye kalmaz bütün esnaf kapatma durumuna gelecek. Çünkü 5 ay, bir yıl kira ödediği ve iş yapamadığı zaman otomatik olarak kapanma durumuna gelecektir. Yetkililerden büyük bir destek bekliyoruz. Normal şahısların abonelikleri kaldırılsın. Vergi levhası olmayan açmasın” dedi.

“200 lira fatura nasıl bin lira oluyor bunu bize açıklasınlar”

Oto Center esnaflarından Yunus Karaaslan, sorunun çözümü için her yere başvurduklarını ancak seslerini duyuramadıklarını ifade etti. Karaaslan, şunları kaydetti:

“2 yıl önce ödediğimiz fatura 170 lira iken bugün ortalama bin 200 lira fatura ödüyorum abonelik için. İki şubemiz olduğu için ortalama aylık 2 bin 500-3 bin lira arasında giderimiz var. Normalde hiçbir sektörde 200 liralık bir fatura bir yılda 800 lira, bin liraya çıkma ihtimali yok. Yüzde 500-600 zamla karşılaşıyoruz. Denetlenmiyor. Sıkıntımız bu. Sesimizi duyuramıyoruz. Bu eylem tepki olsun diye 80 ilde gerçekleştirildi ama yine etki uyandırmadı. Sesimizi duyurabileceğimiz kimse yok. Talebimiz bu olayın denetlenmesi normalde zam memura yüzde 4 verilir fakat bu firma bir yılda yüzde 500 zam yapabiliyor. Bu rahatlığı var. Denetlensin istiyoruz başka bir şey istemiyoruz. 200 lira fatura nasıl bin lira oluyor bunu bize açıklasınlar.”