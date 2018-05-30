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30 Mayıs 2018 15:02

Otobüse bindi, vatandaşları dinledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi, minibüs ve otobüste seyahat ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Otobüse bindi, vatandaşları dinledi

30 Mayıs 2018 15:02


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Atilla, Ofis semtinde belediye otobüsüne bindi, halkla sohbet edip sorunlarını ve önerilerini dinledi. Halkın ulaşım sorununu çözmek için 100 belediye otobüsünü daha hizmete koyacaklarını belirten Başkan Atilla, "Yeni alacağımız otobüslerimizle ulaşım filomuzu güçlendireceğiz. Hemşehrilerimizin konforlu ulaşım hizmetinden yararlanması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Otobüs şoförlerine yönelik eğitim çalışmalarımız sürüyor. Hemşehrilerimizin mutluluğu için çalışıyoruz." dedi.


Başkan Atilla, üniversite durağında indi, öğrencilerin daveti üzerine Dicle Üniversitesi Kampüsünde bir süre gençlerle oturup sohbet etti. Daha sonra Büyükşehir Belediyesince yapılan Klimalı durakta vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Atilla, minibüse bindi. Huzurevleri semtine kadar minibüsle giden Başkan Atilla, minibüse binen vatandaşların taleplerini dinledi.




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