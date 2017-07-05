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05 Temmuz 2017 14:12

Otogar GES tamamlandı

Çevreye zarar vermeyen yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması amacıyla çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi’nin, Diyarbakır Şehirlerarası Terminal İşletmeleri’nin (DİŞTİ) açık otoparkında inşa ettiği Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi tamamlandı.

Otogar GES tamamlandı

05 Temmuz 2017 14:12

Otogarın enerji ihtiyacı GES’ten karşılanacak, fazladan üretilen enerji ise DEDAŞ’a satılacak.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, yeşil ve çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarını yaygınlaştırmak amacıyla DİŞTİ açık otoparkına 3 milyon 940 bin TL ihale bedeliyle inşa ettiği Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi tamamlandı. Proje, Türkiye’nin en büyük güneş enerjili otoparkı olma özelliği taşırken, GES projesinde her biri 265 w gücünde 2 bin 640 adet panel bulunuyor. 30 adet 20 kW gücünde inverterlerin yer aldığı GES, saate 600 kW, yılda ise 939 bin 224 kWh elektrik üretecek.



Fazla enerji DEDAŞ’a satılacak


GES Projesi, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş (DEDAŞ) yetkililerinin güneş enerjisi kurulan alanda yapacakları incelemenin ardından oluşturacakları “yenilenebilir enerji üretimine uygundur” raporuyla elektrik üretimine başlayacak. Santrallerin devreye girmesiyle birlikte Otogarın elektrik ihtiyacı GES’ten karşılanacak, fazladan üretilen enerji ise şehir şebekesine aktarılarak DEDAŞ’a satılacak.



Otopark hizmet vermeye devam edecek


GES projesiyle birlikte toplam alanı 5 bin 750 metrekare olan açık otopark, çelik konstrüksiyonlar döşenerek kapalı otopark görünümüne kavuştu. Projenin tamamlanmasıyla otopark alanına aynı anda 18 şehirlerarası otobüs, 12 minibüs ve 132 misafir araç park edebilecek.



Araç şarj istasyonu kuruldu


GES Projesi kapsamında alanda elektrikle çalışan araçlar için maksimum 25 KW çıkış gücünde araç şarj istasyonu da kuruldu. Projenin faaliyette geçmesiyle birlikte araç şarj istasyonu hizmet vermeye başlayacak.



Yaygınlaştırmak için çalışmalar sürüyor


Sümerpark GES ve DİSKİ Genel Müdürlüğü Gözeli Havzası GES’te enerji üretimi devam ederken, Büyükşehir Belediyesi, DİŞTİ ile birlikte GES sayısını 3’e çıkardı. Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarını yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.




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