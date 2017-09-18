Otogar yerleşkesi asfaltlandı

Kent genelinde asfalt çalışmalarına devam eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesinde bulunan Diyarbakır Şehirlerarası Terminal İşletmeleri (DİŞTİ) yerleşkesinde asfalt çalışması başlattı. Ekipler, ilk önce yerleşke içindeki eski asfaltın sökümünü gerçekleştirdi. Alanı asfalta hazır hale getiren ekipler, 30 bin metrekarelik alanda sıcak asfalt çalışması yürüttü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yerleşke içinde vatandaşların ve terminal esnafının kullandığı alanlar, bağlantı yolları ve üzerine Güneş Enerji Santrali (GES) kurulan otoparka, 4 bin 500 ton sıcak asfalt serdi. Asfalt çalışmasını tamamlayan ekipler, otobüslerin ve yolculuk yapacak vatandaşların yerleşke içini daha güvenli kullanabilmeleri için termoplastik boya ile çizgiler çizecek. Büyükşehir Belediyesi, yılsonuna kadar kent merkezi ve dış ilçelerdeki asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürecek.