Otomobil devinin yeni aracı Diyarbakır’da görücüye çıktı

Yoğun bir ilgi gören test sürüşüne katılan vatandaşlar, zorlu parkurda aracı test etme imkanını buldu.

Otomobil devi Mercedes-Benz’in piyasaya yeni sürdüğü X-Class, Diyarbakır görücüye çıktı. Silvan yolu üzerinde bulunan Kent Ormanında düzenlene etkinliğe Gelecek Otomotiv’in Yönetim Kurulu Başkanı Hekim Toloğ, firma yöneticileri, çalışanları, kentin iş çevreleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlar ilk defa Diyarbakır’da oluşturulan zorlu bir parkurda aracı test etme imkanı elde etti. Sürücüler, test sürüşünde normal binek araçlarla denenmesi riskli olan 45 derece eğimli yolda iniş ve çıkış, 50 santimetrelik bir su birikintisinden ve çapraz tepelerden geçiş etaplarından geçti. Sınıfına göre lüks bir araç keyfi yaşatan X serisi sürülerden beğeni topladı.

Etkinliğe ve araca ilişkin bilgiler aktaran Gelecek Otomotiv’in Yönetim Kurulu Başkanı Hekim Toloğ, “2017 yılının sonunda araç Türkiye’de yer almaya başladı. Onun dışında ilk defa Mercedes böyle bir segmente yer almaya başladı. Pickup’ta bu aracı müşterilerimize sunmaya başladılar. Bundan son derece memnunuz. Diyarbakır’da da ilk defa böylesi zorlu bir parkurda böyle bir segmente bir araç deneniyor. Onu da bizim başlatmış olmamız bizi mutlu ediyor. X-Class’ı diğer markalardan ayıran özellik çok konforlu ve rahat bir araç olmasıdır. Çok ciddi bir sürüş keyfi yaşatıyor. Güvenlik çok ön plana çıkmış. Süspansiyonların makaslı olmaması ciddi bir rahatlık veriyor. Türkiye’de bu segmente yaklaşık 20 bin adet araç satıldığını düşünürsek Mercedes de bu 20 bin içerisinde yüzde 14’lük bir pazar payı elde etmeyi hedefliyor” dedi.