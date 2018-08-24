Otomobil kamyonun altına girdi: 1’i ağır 3 yaralı

Biri ağır 3 kişinin yaralandığı olayda araçtaki yerinden çıkan LPG tankının patlamaması faciayı önledi.
Edinilen bilgilere göre, olay, Diyarbakır-Silvan yolunda meydana geldi. 07 HZ 683 plakalı otomobil, yolun kenarında duran 21 GJ 953 plakalı kamyona arkadan çarptı. Aracın yarısının kamyonun altına girdiği kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil servis ve güvenlik güçlerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Çarpışmanın etkisi ile büyük hasarın yaşandığı aracın bagajında bulunan ve yerinden çıkan LPG tankının patlamaması faciayı önledi.
Bir süre trafiğe kapatılan yol, daha sonra kontrollü bir şekilde açılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.