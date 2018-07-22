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22 Temmuz 2018 22:01

Otomobil takla attı: 4’ü çocuk 5 yaralı

Diyarbakır’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde bulunan 4’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 4’ü çocuk 5 yaralı

22 Temmuz 2018 22:01


Kaza, Diyarbakır Mardin karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak taklalar attı. Otomobilde bulunan 4’ü çocuk 5 kişi yaralanırken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil servis ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.


Takla atan otomobil vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.




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