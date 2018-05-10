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10 Mayıs 2018 13:00

Otostore markası Forum Diyarbakır AVM’de hizmet vermeye başladı

Diyarbakır’da ikinci el otomobil alanında faaliyet gösteren yüzde yüz Diyarbakır markası ve sermayesi olan Otostore Güneydoğu’nun en büyük Alışveriş ve Yaşam Merkezlerinden olan Forum Diyarbakır’da 2.

Otostore markası Forum Diyarbakır AVM’de hizmet vermeye başladı

10 Mayıs 2018 13:00

şubesini açtı.


Diyarbakır’da ve bölgede 2. el araç sektörüne hızlı bir giriş yapan ve 2017 yılında bin 500’e yakın 2. el araç satışı gerçekleştiren Otostore, vites yükseltti. 2. el araç sektöründe güven ve kaliteli bir ortamda araç satışı gerçekleştiren firma, her kesime ve her bütçeye göre uygun araç stoğuna sahip, ailelerin rahat edebilecekleri, çocukları ile birlikte gelip rahat rahat gezebilecekleri ve araç bakabilecekleri bir ortamda Forum Diyarbakır şubesi ve merkez ofisle farklı bir araç satın alma deneyimi yaşatacak.


45 kişilik profesyonel bir ekiple sigorta, konsinye, takas ve kredi hizmetleri de verilen şirket kısa sürede Diyarbakır ve bölgede sektörün lideri haline geldi. Şirket yönetimi bu yıl için hedeflenen ve kuralacak olan www.otostore.com.tr ile 24 saat müşterilerini araçlarla buluşturabilecek. Müşteriler bu adresten satın almak istediği aracına rezervasyon yapabilecek. Online olarak açık artırma ile satışların da yapılabileceği belirtildi.


Otostore markası ile birlikte Enterprise markasını da bünyesinde bulunduran şirket , araç kiralama konusunda da fark oluşturmayı hedefliyor.




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