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05 Mayıs 2018 13:15

Özateş, gençlerle temayül yoklamasına katıldı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır milletvekili aday adayı Cihat Özateş, gençlerle birlikte temayül yoklamasına katıldı.

Özateş, gençlerle temayül yoklamasına katıldı

05 Mayıs 2018 13:15


AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından Seyrantepe Spor Tesislerinde düzenlenen temayül yoklamasına partililer yoğun katılım gösterdi. Aday adayları ve oy verecek partililer sabahın erken saatlerinden itibaren yoklamanın yapılacağı salona geldi. AK Parti Diyarbakır milletvekili aday adayı Cihat Özateş de beriberindeki gençlerle birlikte temayül yoklamasına katıldı. Gençleri önemsediklerini belirten Özateş, bu davayı ayakta tutup ilerletecek olanların gençler olduğunu söyledi. Özateş, temayül yoklamasına katılan il başkanlığı, ilçe başkanlıkları, kadın ve gençlik kolları üyelerine teşekkür etti.




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