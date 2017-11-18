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18 Kasım 2017 13:14

(Özel) Dicle Nehri’ni güzelleştirme çalışmalarına vatandaşlardan destek

Diyarbakır’da Dicle Nehri’nin, Dicle Vadisi Projesi ile birleştirilerek etrafının güzelleştirilmesi, olumsuzlukların giderilmesi için başlatılan çalışmalara vatandaşlardan destek geldi.

(Özel) Dicle Nehri’ni güzelleştirme çalışmalarına vatandaşlardan destek

18 Kasım 2017 13:14

Çalışmaların çok daha öncesinden başlatılması gerektiğini belirten vatandaşlar, daha çok vakit geçirebilecekleri sosyal alanlar istediklerini ifade etti.


Tarihi Ongözlü Köprü ve civarında yapılan çalışmaları olumlu bulduklarını, Dicle Nehri etrafında bulunan kirlilikten kurtarılması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, insanların daha fazla vakit geçirebileceği sosyal alanlar istediklerini kaydetti.



“Büyüklerimizden bunu bekliyoruz”


Çalışmaların başlatılmasında geç kalındığını ifade eden vatandaşlardan Nizam Akar, “İşin gerçeğine bakılırsa geç kalınmış bir proje. Güneydoğu halkı bunu hak ediyor. İzmir’de nasıl güzel gezinti yerleri varsa Diyarbakır’da da olması gerekiyor. Burası Diyarbakır’ın göz bebeği bence, bu çalışmalarda da geç kalınmış sayılır. Özellikle nehir kenarlarının temizlenmesi daha güzel olur. Güvenliğin daha da arttırılması çok önemlidir. Halkın daha güvenli bir şekilde gelip gitmesi, rahat edebilmesi, ailece gelip de çay içebilmesi, gençlerin gelip burada fotoğraf çekmeleri çok mükemmel bir şey olması gerekir. Büyüklerimizden bunu bekliyoruz” dedi.


Son dönemde yapılan çalışmaları beğendiklerini kaydeden Cafer Altun ise, “Son bir yıldır yapılan çalışmalar bizi çok memnun etti. Özlediğimiz çalışmalar, bunları biz çoktan beliyorduk. Diyarbakır bunun daha fazlasını hak ediyor. Yapılan çalışmalar çok güzel, çok memnunuz. Bunların devamını diliyoruz. Bütün Dicle Vadisi’ni kapsayacak şekilde yapılması daha sevindiriyor bizi. Sosyal alanlar, çay bahçeleri, oyun alanları yapılsa güzel olur” diye konuştu.




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