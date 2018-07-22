(Özel) Diyarbakırlı berberlerin hedefi dünya şampiyonluğu

Aynı iş yerini işleten berberler dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Diyarbakırlı berber Ömer Ağırbaş (35), 22-23 Nisan tarihleri arasında Ukrayna’nın Kiev kentinde yapılan ’CCrystal Angel ve Eurasia Cup Saç Festivali’ne, Türkiye CMC CAT Milli Takımı bünyesinde katıldı. Milli Takım, çok sayıda ülkenin katıldığı yarışmada Türkiye’ye ’Master Class Show’ ödüllünü kazandırdı. Yunus Çelik (24) ise 29 Nisan’da Ankara’da 46 berberin katılımıyla yapılan ’Türkiye’nin Sihirli Elleri’ yarışmasında 3’üncü oldu. Aynı iş yerinde çalışan iki berber, şimdi de dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Ömer Ağırbaş, baba mesleği olan berberliği 22 yıldır yaptığını anlatarak, “Daha önce 2-3 yerde kalfalık yapmışlığım oldu. Sadece babamdan değil 50’ye yakın kişiden eğitim aldım. Kuaförlüğe okulu bırakarak başladım. İlk önce fazla heves yoktu bende, baktım ki berberlikten başka şansım yok, ben de kendimi berberliğe adadım. Şu anda profesyonel düzeyde berberlik yapıyorum. Babam zor durumdaydı. Maddi durumu ağırdı ona destek çıktım. 16 yaşımdan beri kuaför işletmeye başladım. 2015’te Antalya’da yapılan ‘Yüksek Düzey Kesim Yarışması’nda 50’den fazla kişinin arasından birinci oldum. 23 Nisan’da da Ukrayna’da düzenlenen yarışmada milli takım olarak birincilik elde ettik. Dünya çapında sayılı kuaförler arasında Diyarbakırlı kuaförler yer alıyor. Biz de elimizden geldiğince Diyarbakır’ı tanıtacağız. Önümüzdeki günlerde İtalya’da dünya şampiyonluğu düzenlenecek. Kısmetse ben de gideceğim” dedi.

2005 yılında meslek hayatına amcasının yanında başladığını anlatan Yunus Çelik, 5 yıl boyunca amcasına çıraklık yaptıktan sonra, 2011’de kendi iş yerini açtığını belirtti. 29 Nisan’da Türkiye’nin birçok yerinden 46 berberin katıldığı yarışmada üçüncülüğü elde ettiğini anımsatan Çelik, kendine yeni bir hedef koyduğunu ve bunun Diyarbakır’ı dünya çapında temsil ederek, tanıtmak olduğunu ifade etti.