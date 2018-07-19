(Özel) Eksik imza yanlış ameliyattan kurtardı

Kocası yanında olmadığı ve onun imzalı onayı olmadan ameliyat yapılamadığı için ameliyattan dönen Soltanıan, Diyarbakır’da küçük bir kesi ile yapılan ameliyatla rahmi zarar görmeden 15 santimetrelik urdan kurtuldu.

Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede rahminde ur tespit edilen Silopili Fatma Soltanıan’a (29) urla birlikte rahminin de alınacağı bir ameliyat yapılacağı ve bir daha çocuk sahibi olamayacağı söylendi. O sırada kocası şehir dışında bulunan ve onun imzalı onayı olmadan ameliyat edilmeyen Soltanıan, kocasını beklemeye başladı. Bu sürede internetten hastalıkla ilgili araştırma yapmaya başlayan Soltanıan, Diyarbakır’da görev yapan Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’in bu ameliyatla ilgili haberini gördü. Doç. Dr. Çoksüer’in kliniği ile iletişime geçen Soltanıan, zaman kaybetmeden kocası Kemal Soltanıan (35) ile birlikte Diyarbakır’a geldi. Yapılan muayenesinde rahminde 15 santimetrelik ur tespit edilen Soltanıan, Doç. Dr. Çoksüer’in küçük bir kesi ile yaptığı ameliyat sonrası rahmi zarar görmeden bir günde sağlığına kavuştu. Kocasının o sırada yanında olmamasına şükreden Soltanıan, sağlığına kavuşmanın sevincini yaşıyor.

“Kocam yanımda olsa imza atacaktı”

İki çocuklu Fatma Soltanıan, ameliyat için kocasının da imzalı onayı gerektiğini ve kocası yanında olsa imzayı atacağını belirterek, “Eşim yanımda olmadığı ve imzası gerektiği için ameliyat yapmadılar. Yoksa ameliyat olacaktım ve ameliyatta rahmim de alınacaktı. Daha sonra Hakan hocanın haberini gördüm. Silopi’den kalktım buraya geldim. Hakan hoca muayene sırasında bana yüzde 99 ihtimal rahme dokunulmayacağını söyledi. Rahmimden olmadım. Allah razı olsun ondan. Şimdi tekrar çocuk sahibi olabilirim ve iyi ki kocam yanımda değildi. Çünkü o yanımda olsaydı imza atacaktı ve rahmimden olacaktım ve hiçbir zaman çocuk sahibi olamayacaktım” dedi.

Küçük bir kesi ile sağlığına kavuştu

Doç. Dr. Hakan Çoksüer, hastanın kendilerine aşırı derecede şiddetli kanama ve kasık ağrısı nedeniyle başvurduğunu belirterek, yapılan muayenede rahimle miyomun ayırt edilemeyecek derecede olduğunu ve küçük bir kesi ile ameliyatı yaptıklarını ifade etti. Doç. Dr. Çoksüer, “Birçok ildeki kadın doğum uzmanına başvurmuş ve birçok merkez ona sadece miyomun alınamayacağını, rahmin de alınması gerektiğini söylemiş. Muayene ettiğimizde ciddi anlamda yapışıklık vardı. Tabana baskı yapan bir miyomu vardı. Biz ameliyata başladığımızda kanın içerisinde çok ciddi anlamda yapışıklık vardı. O yapışıklıkların hepsi giderildi. Sonradan miyoma baktığımızda yaklaşık olarak 15 santimetrelik bir miyom vardı. Rahmin tabanına doğru rahim zarını tamamen kaplayan ve baktığımızda rahim zarının içini tamamen doldurduğu için aşırı derecede kanamanın sebebinin miyom olduğu kanaatine vardık ve o miyomu çok güzel bir şekilde sıyırarak rahme hiçbir şekilde zarar vermeden çıkardık. Miyomdan dolayı hastanın karnında şişkinlik, ağrı ve kanama şikayetleri de artık bundan sonra çok ciddi anlamda azalacaktır. Çok başarılı bir ameliyat oldu ve biz bu ameliyatı yaparken çok küçük bir kesi ile yaptık. Yani mini laparotomi ile yaptık. Bu da özel bir tekniktir. Biz bu teknikle özellikle yaptık ki hastanın hem ağrısı az olsun hem ameliyat sonrası dönemde şikayetleri azalsın. Şuanda hasta sağlıklı bir şekilde artık evine dönüyor. İnşallah bundan sonra kanaması olmayacak” diye konuştu.