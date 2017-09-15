Diğer
Kategoriler
15 Eylül 2017 10:53

(Özel haber) 4 yaşındaki çocuğun işitme cihazını çaldılar

Diyarbakır’da yüzde 90 işitme engelli olan 4 yaşındaki Muhammed Ali Taş’ın 18 bin liralık işitme cihazı, evinin önünde oynarken çalındı.

(Özel haber) 4 yaşındaki çocuğun işitme cihazını çaldılar

15 Eylül 2017 10:53

Anne Gülnaz Taş, olaydan sonra Muhammed Ali’nin asabileştiğini belirterek, yardım istedi. Kentte geçtiğimiz günlerde de 4,5 yaşındaki Ersen Kaya’nın implant cihazı annesiyle gittiği parkta çalınmıştı.


Merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi’nde ikamet eden Taş ailesinin 4 yaşındaki çocuğu yüzde 90 işitme engelli Muhammed Ali’nin 18 bin liralık işitme cihazı, geçtiğimiz günlerde evinin önünde oynarken çalındı. 2 yıl önce taktıkları işitme cihazından sonra Muhammed Ali’nin düzelmeye başladığını ve yeni yeni konuşmaya başladığını ifade eden anne Gülnaz Taş, yeni cihaz almak için maddi durumları olmadığını söyledi.



“Bir anda yok oldu”


Geçtiğimiz günlerde Muhammed Ali’nin evin önünde ağabeyi ile oynadığını anlatan Taş, “Ağabeyinin dalgınlığına gelmiş. Sonra bir baktık ki cihaz kulağında yok. Sağa sola baktık kimse de yok. Büyük ihtimalle çalınmış. Kaybolsa ortalıkta bulunabilirdi. Her tarafa baktık. Bir anda yok oldu. Karakola gittim. Onların da yapabilecek bir şeyi yoktu. Cihazın fiyatı 18 bin TL’nin üzerinde. Yenisini almak için maddi imkanımız yok. Muhammed Ali cihazını kaybettikten sonra huysuzlaşmaya başladı. Zaten işitme engellileri zapt etmek çok zor. Biraz dikkat eksikliği de var. Epey düzelmişti. Cihazı kaybolduktan sonra büyük bir sorun yaşadık. Tek tek kelimeleri çıkarmaya başlamıştı. Şimdi asabileşmiş, bizi dinlemiyor. Çok ağlıyor. Çok hareketli bir çocuk. Her yere tırmanıyor. Kendini ifade edemiyor. Allah kimsenin başına getirmesin. Ciğerle de Rabbim kimseyi sınamasın. Kim çalmış Rabbim onların da başına versin. Belki öyle anlarlar durumumuzu. Çok zor bir şey” dedi.



“İnşaatlarda çalışıyorum”


İnşaatlarda çalıştığını aktaran baba Bülent Ecevit ise “Maddi durumumuz ortada. İş 3 gün var 5 gün yok. Muhammed Ali, cihazı varken konuşmaya başlamıştı. Cihazı çalındıktan sonra huysuzlaştı. Ne yapacağımızı bilemiyoruz” diye konuştu.


Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde geçtiğimiz günlerde de 4,5 yaşındaki Ersen Kaya’nın biyonik kulak olarak ifade edilen implant cihazı annesiyle gittiği parkta çalınmıştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç