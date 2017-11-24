Bu kapsamda önümüzdeki yıl hayata geçirilecek olan ulaşım master planı çerçevesinde tüm toplu yolcu taşıma araçlarına panik butonu, kamera ve takip sistemi yerleştirilecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli sorunlarından olan ulaşım sorununu kökten çözmek için kolları sıvadı. Bu kapsamda halihazırda bulunan eksiklikleri tespit eden yetkililer, önümüzdeki yılın planını ortaya koydu. 2018 yılında yapılacak ulaşım master planı ile yürüyüş ve bisiklet yolları, klimalı duraklar, yeni ulaşım araçları bütçeye dahil edildi. Var olan sistemin yanına yeni yerleşim yerlerine ulaşımın daha rahat sağlanması için de çalışma gerçekleştiren yetkililer 2018’de minibüslere yeni güzergahlar açmayı uygun gördü. Bunun yanında özellikle kadınların akşam saatlerinde daha güvenli bir yolculuk yapmalarını sağlamak için tüp toplu taşıma araçlarına kamera, takip sistemi ve panik butonu eklenmesine karar verildi. Tüm bu planlar, 2018 yılı ulaşım master planı çerçevesinde bütçeye dahil edildi.

"Ayda 3 milyon kişiyi fazladan taşıyoruz"

Ulaşım master planı ile ilgili İHA muhabirine bilgi veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşıma Daire Başkanı Rifat Ural, 2018 yılında ulaşım master planını hayata geçireceklerini söyledi. Araç filolarını bu yıl itibari ile 32 adet arttırdıklarını belirten Ural, Diyarbakır’ın kırsal mahallelerine bugüne kadar yapılmayan hizmetleri sunduklarını ifade etti. 204 kırsal mahalleye bu yıl toplu taşıma hizmeti verdiklerini aktaran Ural, bu hizmetin geçmiş dönemlerde hiç yapılmadığını kaydetti. Şu anda Diyarbakır’da her ay fazladan 3 milyon kişi taşıdıklarını vurgulayan Ural, toplu taşımayı yüzde 32 arttırdıklarını dile getirdi. Tüm bunların yanında filolarını gençleştirip yenilediklerine de değinen Ural, daha güzel, daha konforlu, engelli erişimine uygun toplu taşıma araçları ve doğalgazlı, çevre dostu araçlarla filolarını yenilemede devam edeceklerini vurguladı.

"2018 yılında ulaşım master planı hayata geçiyor"

2018 yılındaki hedefleri arasında Diyarbakır’daki halk otobüsü ve minibüsleri ulaşım master planı kapsamında yeni güzergahlarda görevlendirmenin de olduğunu bildiren Ural, "Bunun yanında şehirdeki ulaşım planını düzenlemek. Yeteri kadar aracımız var ama halk otobüsleri olsun, minibüsler olsun gerektiği kadar gerektiği yerlere gitmediğinin farkındayız. Ancak bunu bir ulaşım master planı ile hayata geçirmek istiyoruz. Günübirlik tedbirler değil, lokal değil tamamıyla bir çözüm getirmeyi amaçlıyoruz. Büyükşehir belediye başkanımız bu konuyla özellikle ilgileniyor. Şu anda çalışmalarımız, ulaşım dairesi olarak devam etmektedir. Detay bilgileri Belediye Başkanımızın sunmasında yarar var" dedi.

"Olumsuzlukları önlemek için panik butonu devreye girecek"

Önümüzdeki yıl ulaşım master planına başlayacaklarını anlatan Ural, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Teknik planlamamız hazır şu anda. 2018 yılında inşallah bunu hayata geçirmeyi planlıyoruz. Klimalı durakları 2018 yılı bütçesine de koyduk. Bizim ağustos ayında aldığımız UKOME kararımız da mevcut. İçişleri Bakanlığımız bu konu ile ilgili genelge yayımladı. İçişleri Bakanlığının genelgesine istinaden UKOME kararlarını aldık. İlgili Servisler Odası ve Halk Minibüs Kooperatiflerine tebliğde bulunduk. İnşallah 2018 yılı içerisinde bunların tamamı kamera ve takip sistemi ile panik butonu ve diğer tefrişatları ile beraber hazır hale getireceğiz. Bu uygulama bütün yolcu taşıma araçlarında yapılacak, planı hazır şu anda."