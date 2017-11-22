(Özel haber) Diyarbakır’daki 30 yıllık ’umut’ atölyesi

Ayakkabıcılık kursunun da verildiği atölyede bugüne kadar 70’e yakın ustanın yetiştiğini ifade eden atölye sahibi Levent Baykara, “Amacımız buradaki arkadaşları topluma kazandırmak. Gelecek her türlü destek, buradaki bir engellinin hayatını kurtarmak demektir” dedi.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 54 yaşındaki bedensel engelli Levent Baykara, atölyesinde 30 yıldır hem ayakkabı imal ediyor, hem de engelli vatandaşlara bu işi öğreterek onlara umut oluyor. Amacının kendisi gibi engelli vatandaşları bir araya getirip onları topluma kazandırmaya çalışmak olduğunu ifade eden Baykara, “Burada çalışan arkadaşlarımızın arasında ayakkabı tamiri atölyesi açanlar da oldu. 12 kişi buradan emekli oldu. Şimdi 12’si zihinsel, 12’si de bedensel olmak üzere 24 arkadaşımız burada çalışıyor” diye konuştu.

“30 yılda 70 usta yetişti”

Engelli vatandaşlara atölyede kurs da verdiklerini dile getiren Baykara, “Kurs bitince Bağlar Halk Eğitim Merkezi tarafından kursiyerlere sertifika veriliyor. Böylece kendi iş yerlerini açabilecek belgeleri oluyor ellerinde. Ben de engelliyim ve engellilerin durumunu bildiğim için bu arkadaşlara sahip çıkmaya çalışıyorum. 30 yılda 70’e yakın usta yetişti. İstanbul’a gidenler, burada kendi işini kuranlar oldu. Epey arkadaşlarımız burada yetişti. Çocuk, erkek, kadın, spor ayakkabısı, kundura gibi her türlü ayakkabıyı yapıyoruz. Hepsi el emeği göz nuru ile yapılan ayakkabılar bunlar. Sur’da yaşanan olaylardan sonra bayağı bir sıkıntı çektik” ifadelerini kullandı.

“Her destek bir engellinin hayatını kurtarır”

Kamu kurum ve kuruluşlarından destek beklediklerini aktaran Baykara, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gelecek her türlü destek buradaki bir engellinin hayatını kurtarmak demektir. Buranın eskisi gibi çalışmasını istiyoruz. İlçelerimize ayakkabı dağıtımı yapıyorduk. 10 bin çift verdiğimiz ilçelerimiz var. Yoksul öğrencilere verilecek ayakkabıları gidip başka illerden almaktansa Diyarbakır’da engelli arkadaşlarımızın ürettiği ayakkabıları alıp onları topluma kazandırmak daha iyi. Dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen’e 54 numara ayakkabı yaptık. 7 yıl önce Mardin Valisi bizden talep etti. Biz de yaptık. Bir çiftini kendisine verdik bir çiftini de saklıyoruz. Yani her türlü ayakkabıyı yapabilecek gücümüz de var. 3 Aralık Dünya Engelliler günü yaklaşıyor. Bizi bir hatırlarlar ondan sonra silerler giderler. Biz 365 gün hatırlanmak istiyoruz.”

“Ayakkabıları herkes beğeniyor”

Yaptıkları ayakkabıları herkesin beğendiğini vurgulayan zihinsel engelli Sadık Yalçın, şunları kaydetti:

“Arkadaşlarla gelip burada ayakkabı yapıyoruz. Evliyim, babamlarla kalıyoruz. Geçimimiz idare ediyor.”

Diğer engelli çalışanlar da işlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, başka yerlerde vakit geçirmektense hem arkadaşlarıyla muhabbet ettiklerini hem de ayakkabı yaptıklarını söyledi.