B., gazilik ünvanı istiyor. B.B. isimli kadın, teröristlerin açtığı ateş sonucu gözünü kaybettiğini belirterek, yaralanıp hastaneye götürüldüğünde PKK’lı teröristlerin gelerek bir akrabasına bu olayın PKK tarafından değil devlet tarafından yapıldığının söylemesi için baskı yapıldığını, ancak baskıya rağmen doğruyu söyleyip kendisini PKK’lıların vurduğunu söylediğini kaydetti.

Merkez Bağlar ilçesinin bazı mahallelerinde 15 Mart 2016 tarihinde terör örgütü PKK mensuplarının yol kesip bazı araçları yakarak, yolları kapatması üzerine operasyon başlatılmış ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Sokağa çıkma yasağında terör örgütüne destek vermeyen ilçe sakinlerine sinirlenen PKK’lı teröristler küfürler savurup, hakaretler ederek rastgele ateş etti. O sırada apartmanın çatısında bulunan oğluna bir şey olmasın diye çatıya çıkan B.B., gelen kurşunla yüzünden yaralandı. Komşuları tarafından hastaneye kaldırılan kadın sağ gözünü kaybetti. Hastaneye götürüldüğünde PKK’lı teröristlerin gelerek bir akrabasına bu olayın PKK tarafından değil devlet tarafından yapıldığının söylemesi için baskı yapıldığını, ancak baskıya rağmen doğruyu söyleyip kendisini PKK’lıların vurduğunu söylediğini anlatan B.B., gazilik ünvanı verilmesini istiyor.

“Neden bize yardım etmiyorsunuz, gelin bize yardım edin’ diyorlardı”

Terör örgütü mensuplarının sokaklarda dolaşarak hakaretler ve küfürler ederek destek istediklerini anlatan B.B., “Neden bize yardım etmiyorsunuz, gelin bize yardım edin’ diyorlardı. Küfürler savuruyorlardı. Oğlum damdaydı. Ona bir şey olmasın diye dama çıktım. PKK’lılar küfürler savurup havaya ateş ediyordu. Sonra benim yüzüme kurşun geldi. Beni hastaneye götürdüler. Kurşunu bir hafta sonra çıkardılar. Öyle öyle gözüme vurdu. Şimdi sağ gözüm görmüyor” dedi.

“Gelininiz kalkınca PKK’nın yaptığını söylemesin”

Kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde PKK’lı teröristlerin bir akrabalarının yanına gelerek, ‘Gelininiz kalkınca PKK’nın yaptığını söylemesin. Devletin yaptığını söylesin’ dediğini aktaran B.B., “Suçu polislere atıp, beni polislerin vurduğunu söylemem istendi. Baskıya rağmen korkmadım. Beni PKK’lıların vurduğunu söyledim. Benim gözümü bu hale PKK getirdi. Devlet yapmadı ki. Ben o zaman kör değildim ki. Kalabalıklardı ve yüzleri kapalıydı. Maskeliydiler, etek giymişlerdi. Onlara yardım etmemizi istiyorlardı. Neden yardım edelim onlara” diye konuştu.

“Terör mağduru olduğum halde ilgilenmiyorlardı”

O zamanlar FETÖ’cülerin bulunduğu DÜ Tıp Fakültesinde kendisi ile ilgilenilmediğini öne süren B.B., şunları kaydetti:

“Kurşun beyne 1 santimetre kala durmuştu. Rapor için hastaneye gidiyordum. Terör mağduru olduğumu söylediğim halde bakmıyorlardı. Daha sonra yüzde 35 engelli raporu verdiler. 9 bin 400 TL tazminat çıktı ama daha alamadım. Üzerinden bir buçuk sene geçtiği halde daha alamadım. Nereye gidiyorsam farklı bir şeyler söylüyorlar. Sağ tarafım ekmek çiğnediğim zaman acıyor. Acı bir şey yediğim zaman yanağımdaki plastik yanıyor. Eşim Irak’ta inşaatlarda çalışıyor. Bazen iş oluyor para gönderiyor, bazen olmuyor. Ben terör mağduruyum, gazilik hakkımı istiyorum. Niye hakkımı yiyorlar. Yüzde 35 rapor vermişler, 5 puan yüzünden gazilik hakkımı alamıyorum. Sağ gözüm hiç görmüyor. Sağ tarafımın işlevi yok. Yüzüm değişmiş. Psikolojim de bozuldu. Çocuklarımla pazara gidince utanıyorum, insanlara bakmaya utanıyorum.”