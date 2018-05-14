(Özel Haber) İki ay önce başladığı atletizmde 3 altın madalya aldı

Doğuştan gözlerinde problem olan ve geçen yıl görme yetisini tamamen kaybeden lise öğrencisi Mehmet Akif Kural (15), okul saatleri dışında içine kapanarak evden çıkmamaya başladı. İki ay önce Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Erdoğan ile tanışan Kural, Erdoğan’ın teşvikiyle atletizme başladı. Kural, 17-19 Nisan tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen Görme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda 100, 200 ve 400 metrede 3 altın madalya alarak büyük bir başarı sağladı. Kural’ın şimdiki hedefi Avrupa ve Dünya şampiyonalarına katılıp madalya almak.

"Sporla hiç alakam yoktu"

İki ay önce sporla alakası olmadığını belirten Kural, "Atletizmi bilmiyordum. Hep evdeydim. Evde olunca da insanın psikolojisi alt üst oluyor. Başkanımla tanıştım. Ona çok teşekkür ediyorum. Atletizme beni yazdırdı. Yeteneğim olduğunu bilmiyordum. İki ay önce başladım ve Bursa’da 3 birincilik aldım. 100, 200 ve 400 metre kategorilerinde 3 birincilik aldım. Avrupa ve Dünya şampiyonasına gitmek istiyorum ve bunun için de çaba sarf ediyorum ve birinci olacağım. Engellilerin ’Ben engelliyim yapamıyorum. Başaramıyorum’ demesine gerek yok. Ben de bir engelliyim iki ayda hayatım bambaşka bir şekilde değişti. Spor yeteneğimi keşfettim ve geleceğin sporcusu ben olabilirim" dedi.

"Bu kadarını beklemiyorduk"

Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Erdoğan, iki ay önce Kural’ın bunalımlı bir hayatı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eve kapanmıştı. Atletizme başlamasını önerdik. Fiziki durumuna baktım. Yapabileceğine inandık. Lisansını çıkardık. Biz de bu kadar beklemiyorduk. 100, 200 ve 400 metrede Türkiye birincisi oldu. ’İlk katılımdır, alışsın’ dedik ama gerçekten bizi şaşırttı. Kendisini tebrik ediyorum."