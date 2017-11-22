(Özel haber) Korku yoluna ücretsiz servis

Daha önce akşam karanlık çöktükten sonra kız öğrencilerin kullanmaya korktuğu ve taciz olaylarıyla gündeme gelen yola ücretsiz servis konulması öğrencileri sevindirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin talebi üzerine ücretsiz servis hizmeti başlattı. Ziya Gökalp Kız Öğrenci Yurdu ile Dicle Üniversitesi kampüs alanında ring yapan otobüsler, sabah ve akşam yoğun saatlerde 10’ar dakikada bir günün diğer saatlerinde ise 15 dakikada bir hizmet veriyor. Özellikle karanlık çöktükten sonra kız öğrencilerin yalnız yürümeye çekindikleri ve daha önce taciz olaylarıyla gündeme gelen yol güzergahında ücretsiz servis konulması, öğrenciler tarafından takdir topladı. Kimi zaman bir saate varan sürelerde araç bekledikleri, çoğu aracın dolu olduğu için kendilerini almadığını kaydeden öğrenciler, uygulamanın kendileri için çok iyi olduğunu belirtti.

“Çok sıkıntı çekiyorduk”

Dicle Üniversitesi Siyaset ve Kamu Bilimi öğrencisi Büşra Kayar, “Ücretsiz servislerin olması çok iyi oldu. Çok sıkışıyorduk. Normal belediye araçları gelip bizi almıyordu. Bir de dolmuşlar da bizi almıyordu. Bizim için çok iyi bir şey oldu. Teşekkür ediyoruz. Daha önceden biz de yürüyerek gidip geliyorduk ancak çok sıkıntı çekiyorduk. Ama şimdi çok iyi oldu” dedi.

“Her 15 dakikada bir olması uygun oldu”

Dicle Üniversitesi İdari Bilimler ve İktisat Fakültesi öğrencisi Büşra Keleş ise, şunları söyledi:

“Çok iyi oldu. Biz normalde burada yaklaşık yarım saat bekliyorduk, gelen otobüs ve dolmuşlar bizi almıyorlardı. Her 15 dakikada bir olması bizim için daha uygun oldu. Her türlü yetişebiliyoruz. Yol başıboş olunca ondan dolayı sıkıntı çekiyorduk ama şimdi iyi oldu.”

Son sınıfta da olsa böyle bir uygulamanın başlatılmasının çok iyi olduğu belirten bir diğer öğrenci de, “Daha önceden olsaydı çünkü bazen durakta bayağı bekliyorduk. Hatta bazen almadıkları bile oluyordu. O yüzden çok güzel bir uygulama oldu. Teşekkür ederiz” diye konuştu.

7 kilometrelik mesafede ring

Şehirdeki toplu taşımayı halkın hizmetine daha iyi sunmanın Belediye Başkanı Cumali Atilla’nın çok önem verdiği bir konu olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı Rifat Ural, “Bu nedenle Belediye Başkanı Cumali Atilla bu yönde keşifler yaptı. Gelen talepleri de değerlendirerek kız öğrenciler ve üniversitedeki diğer öğrencilere kampüs içerisinde ücretsiz servis hizmeti vermeyi uygun görmüşlerdir. Biz de bu planlamayı yaparak başkanın bu talimatını yerine getirmiş bulunuyoruz. Özellikle kız yurtlarının üniversiteye yakın olması ve kız yurtlarıyla birlikte üniversite kampüs içerisindeki öğrencilerin de 7 kilometrelik bir mesafeyi yürüyerek değil de ücretsiz servis araçlarıyla gitmelerini temin ettik. Bu araçlarımız daima ring yapmaktadır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde, akşam 17.00’dan sonra özellikle kız çocukları ve üniversite öğrencilerimize, yurtlarda kalan ve ikinci öğretim yapan öğrencilerimizi yine ücretsiz ring yaparak yurtlarına taşımaktayız” dedi.