(Özel haber) Örnek bir okul, örnek bir proje, fedakar bir öğretmen

İlçede bir ilki başararak örnek bir okul haline gelmeyi başardıklarını ifade eden vefakar öğretmen İbrahim Özdemir, müziği çok sevdiğini ve bunu öğrencilerine öğretmenin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan Ziya Gökalp İlköğretim Okulu yönetimi öğrencilerin okulu sevmelerini sağlamak, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve psiko-sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için özel bir proje başlattı. 2015 yılında SODES kapsamında ‘Çınar Yeteneklerini Keşfediyor Projesi’ni başlatan ve geçen sürede yetişkin onlarca mezun veren okul, bu bağlamda bir ilki başararak örnek bir okul haline geldi. Gitardan, bağlamaya, kemandan vurmalı çalgılara kadar onlarca enstrümanın eğitimlerinin verildiği okulda şimdi öğrencilere dersler veriliyor. Kurslara katılan öğrenciler okulu daha çok severken, enstrüman çalmayı öğreten öğretmen İbrahim Özdemir ise büyük bir vefa örneği gösteriyor. 8 yıldır görev yaptığı okulda onlarca projede yer alan Özdemir öğretmen, kurslara katılan öğrencilerine kimi zaman enstrümanları anlatıyor, kimi zaman enstrüman çalıyor kimi zaman da türküler söylüyor.

"Öğrencilerin okulda sıkılmasını önlemeyi amaçladık"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aziz İde’nin katkılarıyla projenin hayata geçirildiğini belirten Özdemir, "Projede gerek okul öğrencilerine gerek başka okulların öğrencileri gerekse yetişkinlere yönelik ücretsiz enstrüman ve müzik dersleri vermeye başladık. Bu kapsamda burada eğitim alıp mezun olan öğrencilerimiz de oldu. Şuanda öğrencilerimizle birlikte çalışmaya başladık. Bazen okul tam olarak öğrencilerin zevk alamayacağı bir hale gelebiliyor. Bu açıdan öğrencilerin okulu daha çok sevmesini, okulda sıkılmasını engellemeyi amaçlayarak bu tarz etkinliklere daha fazla yer vermeye başladık. Öğrencilerin daha çok sosyalleşmesi, çekingenliği üzerinden atmasını sağlamak için, en azından sanatsal yönlerinin gelişmesini sağlamak için çok önemli bunlar" dedi.

"Proje diğer okullarda da başlatılacak"

İlçede bir ilki gerçekleştirdiklerini kaydeden Özdemir, projenin çok güzel bir örnek olduğunu ve diğer okullarda da hayata geçirilmesinin planlandığını ifade etti. Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu proje diğer okulların da dikkatini çekti. Başlatılan bu proje sayesinde Milli Eğitim Müdürlüğü diğer okullarda da projeyi başlatma kararı aldı. Şuanda 15 öğrenci var. Bu öğrencilerimize bağlama, gitar, keman, ritim enstrümanları dersleri vereceğiz. Güzel bir koro oluşturmayı düşünüyoruz. Okulda bu tarzda etkinlikleri sıkça yaparız. Öğrenciler de bu duruma çok yabancı değiller, seçtiğimiz eserlerle okula ya da tüm velilere konser vermeyi düşünüyoruz."

"Büyük bir keyifle yapıyorum"

İlkokul yıllarından itibaren hep müzik ile uğraştığını belirten Özdemir, "Ailemde enstrüman çalanlar vardı. Onlarla birlikte hep müzik içerisinde büyüdüm ve enstrüman çalmaya yöneldim. Çaldığım enstrümanları öğrencilerimle paylaşmak niyetindeyim. Büyük bir keyifle bu işi yapıyorum" diye konuştu.

"Kurslar açıldı daha güzel oldu"

Kursa gelerek enstrümanları öğrendiklerini belirten öğrencilerden Nehir Önk, "Bazen hoca ile birlikte şarkılar söylüyoruz. Okulu seviyordum kurslar açıldı daha güzel bir şey oldu. Enstrümanları tanımayanlar artık enstrümanları tanıyabilecek ve çalabilecek" dedi.

Bir diğer öğrenci Yağmur Nur Deli ise, "Enstrüman çalıyoruz. Bazen öğretmenimiz şarkı söylüyor biz ona eşlik ediyoruz. Bazen de çalmayı öğretiyor bize. Kursu çok sevdim. Önceden katılmak istiyordum ama şimdi katıldım" ifadelerini kullandı.

Kursa severek geldiğini vurgulayan öğrencilerden Rojhat Önk, projeyi çok sevdiklerini ve projenin başka okullarda da hayata geçirilmesini gerektiğini ifade etti.