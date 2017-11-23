(Özel haber) Sınıfta yaptığı değişiklikle devamsızlık sorununu çözdü

Merkez Bağlar ilçesi Kırkkoyun Karacadağ İlkokulu öğretmeni Leyla Özdemir, devamsızlık sorununun olduğu sınıfında birtakım değişiklikler yapıp sınıfı ev ortamına dönüştürerek öğrencileri okulda tutmayı başardı. Onları hiç bilmedikleri oyunlarla tanıştıran, sınıfa halı seren, sıra ve masaları beyaza boyayıp masa örtüsü kullanan, öğrencilere çocuğu gibi davranıp sorunlarını dinleyen ve böylece öğrencilerin devamsızlık sorununu çözen, derse katılımlarını arttıran Leyla Öğretmen, ‘çocuklarım’ dediği öğrencileri tarafından o kadar çok seviliyor ki öğrenciler öğretmenlerinin her gün yanlarında olmasını istiyor.

“Rahat edebilecekleri bir ortam hazırlamak istedim”

Genelde hep doğuda çalıştığını ve 10 yıldır öğretmenlik yaptığını belirten Özdemir, “Burada 4’ncü senem. ‘Minik yüreklere güzel dokunuşlar’ sloganıyla yola çıkıp çocuklarım için elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Güzel bir ortam oluşturmaya çalıştım. Çünkü bunu biliyorum ki çocuklar yaparak, yaşayarak bir şeyleri daha kolay kavrayabiliyor. Gönüllü arkadaşların, eş dostun aracılığıyla güzel bir sınıf ortamı oluşturdum. Daha önce çocuklarda devamsızlık problemi çok sık yaşanıyordu. Ancak bu sınıf ortamını oluşturduktan sonra öğrencilerim çok mutlu bir şekilde okula geldi ve devamsızlık yok denecek kadar azaldı. Onları hiç bilmedikleri oyunlarla tanıştırdım. Elimizden geldiğince birlikte oynadık. Dersimizi birlikte yaptık. Güzel bir şeyler ortaya çıktı. Okul müdürümüz Mehmet Dalbudak ve diğer arkadaşlarımızın el birliğiyle çok güzel bir ortam oluşturduk. Aslında çocuklara bir ev ortamı oluşturmak istedim” dedi.

“28 tane çocuğum var”

Çocukların zorlu şartlarda okula geldiğini ve her çocuğun eşit şartlara sahip olmadığını vurgulayan 2 çocuk annesi Özdemir, “Sınıfa ayakkabı ile girmiyoruz. Terlikle ders işliyoruz. Halı kullandım sınıfta. Orayı oyun köşesi, okuma köşesi olarak kullanıyoruz. Sıraları da sınıf ortamında bir ahenk yakalamak için beyaza boyadık. Masa örtülerimiz var. Sınıfı perdelerle donattık. Sınıfı boyadık. Öğrencilerimiz okulu seviyor ve mutlular. Çocuklar hem eğitim anlamında hem de davranış anlamında çok değiştiler. Bütün kuralları, nasıl davranmaları gerektiğini biliyorlar. Temizlik alışkanlığı kazandılar. Her şeye çok daha dikkat ediyorlar. Derse katılımları çok daha gelişti. 2 erkek çocuk annesiyim. 26 öğrencim var ve onlara hep çocuklarım dedim. Benim aslında 2 tane değil, 28 tane çocuğum var” diye konuştu.

“Eve gidince onu özlüyoruz”

Öğrenciler de öğretmenlerini çok sevdiklerini, onun kendilerine her şeyi öğrettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

“Ders çalışıyoruz, halının üzerinde oyunlar oynuyoruz. Öğretmenimiz bize her gün bir şeyler öğretiyor. Her gün bizim yanımızda olmasını istiyoruz. Eve gidince onu çok özlüyoruz. Onu çok seviyoruz.”