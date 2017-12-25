Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde ikamet eden Cihan Özkaya, 8 yaşındayken polis okulundaki kursa giden arkadaşlarının tavsiyesiyle spora başladı. Burada judo ile tanışan Özkaya, birçok müsabakaya katılarak önemli dereceler elde etti. İstanbul Bahçelievler Hasan Doğan Spor Kompleksi’nde 2-3 Aralık tarihlerinde düzenlenen ve 44 ülkeden 460 sporcunun mücadele ettiği Dünya Kurash Şampiyonası’nda bronz madalya alan Özkaya, daha sonra 5-6 Aralık tarihlerinde yine İstanbul’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya alarak bu başarısını pekiştirdi.

“Bundan sonraki hedefim daha büyük yerlerde bayrağımızı dalgalandırmak”

Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıfında okuyan Cihan Özkaya, bundan sonraki hedefinin Dünya şampiyonluğu olduğunu vurgulayarak, “Mahallede arkadaşlarım polis okuluna kursa gidiyordu. Bana da tavsiye ettiler. Judoyla orada tanıştım. Sevdim judoyu ve devam ettim. Bugüne kadar birçok yarışmaya girdim. Anadolu yıldızlar liginde şampiyonluklarım var. 2-3 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da yapılan Dünya Kurash Şampiyonası’nda Dünya 3’ncüsü oldum. 5-6 Aralık tarihlerinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda ise Avrupa Şampiyonu oldum. Madalya alınca ailem, arkadaş çevrem çok gururlanıyor. Bana destek olan milli takım antrenörüm Osman Gökcül’e, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz’a, Gençlik Spor İl Müdürü Mehmet Demir’e çok teşekkür ediyorum. Aldığım derecelerle milli takıma girdim. Allah izin verirse bundan sonraki hedefim daha büyük yerlerde bayrağımızı dalgalandırmak” dedi.