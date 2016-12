Diyarbakırlı Kadri Bozan’ın iki çocuğu da işitme engelli olarak dünyaya geldi. Bin bir zorlukla iki çocuğunu ameliyat ettirip kulaklarına cihaz taktıran baba, 7 yılda bir değişmesi gereken cihaz için yardım bekliyor.

Kadri Bozan, 2005’te evlendikten bir yıl sonra oğlu Muhammed Numan’ı kucağına alarak babalık sevincini yaşadı. İlk bir yıl her şeyin normal gittiğini düşünen baba, oğlunun bir buçuk yaşına gelmesine rağmen konuşmadığı fark ederek doktorun yolunu tuttu. Yapılan testlerde Muhammed’in seslere tepki vermediğini öğrenen baba Bozan’ın dünyası başına yıkıldı. Ne pahasına olursa olsun oğlunu ameliyat ettirip duymasını sağlamayı kafasına koyan Kadri Bozan, yaklaşık 20 kez gittiği Ankara’da, 2009 mutlu haberi aldı. Muhammed, takılan cihaz sayesinde artık duyabiliyordu.



İkinci çocuğu da duyma engelli doğdu

Oğlunu ameliyat ettirip duymasını sağlayan baba Bozan, hayatında her şeyin rayına girdiğini düşündüğü sırada ikinci çocuğunu kucağına aldı. Kızını 6 aylıkken hastaneye götüren Kadri Bozan, Beyza’nın da duyma engelli olduğunu öğrenince şok geçirdi. Kısa sürede kızını da ameliyat ettirip kulağına cihaz taktıran babanın bu iki ameliyat için cebinden sadece yol ve konaklama masrafları çıktı.



Devlet cihaz bedelinin tamamını karşılamıyor

Baba Bozan, iki çocuğunu ameliyat ettirerek normal yaşamlarını sürdürmelerini sağladı. Çocuklarının ilk ameliyatında ücret vermeyen baba Bozan, cihazın 7 yılda bir değiştiğini öğrenince durumu tedarikçiyle görüştü. Cihazın tedarikçisinden fiyat listesi alan baba Bozan, 3’üncü şoku aradaki farkı görünce yaşadı. 19 bin 200 lira olan cihazın 11 bin 400 lirasını devletin ödediğini, geri kalan farkın kendisinin ödemesi gerektiğini öğrenen baba, çaresizce beklemeye başladı. Büyük oğlunun cihazının değişim vakti gelen baba Bozan’ın tek isteği devlet yetkililerinin duruma çözüm bulması.



"Asgari ücretle farkı ödemem imkansız"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Kadri Bozan, iki çocuğunun olduğunu, ikisinin de doğuştan duyma engelli olduğunu söyledi. Bozan, “Çocuğum doğduktan bir buçuk yıl sonra seslere tepki vermediğini, konuşmadığını fark ettik. Fark ettikten sonra çeşitli hastanelere başvurduk. O zamanlar, Diyarbakır’daki hastanelerde BERA testinin yapılacağı ortam olmadığı için özel hastanede testi yaptırdık. BERA testinde de 120 desibele tepki vermediğini gördük ve işitme engelli olduğu anlaşıldı. 16-17 sefer Ankara’ya götürdük. En son 2009 yılının sonlarına doğru çocuğumu ameliyat ettirdik. Ameliyatı devlet karşıladı, ameliyat ile ilgili herhangi bir masraf ödemedik ama Ankara’ya gidiş gelişler ile ilgili tüm masraflar cebimizden çıktı. Bunlarla ilgili devletten herhangi bir yardım yapılmadı” dedi.

İkinci çocuğunun ameliyatını Diyarbakır’da yaptıklarını kaydeden baba Bozan, şunları söyledi:

“Ona da herhangi bir ödeme yapmadık. Ama bu cihazların kullandıktan sonra 7 yılda bir değişmesi gerekiyor. Cihazların bedeli şu an, 2016’nın 10’uncu ayında aldığımız fiyata göre 19 bin 200 lira, devlet bunun sadece 11 bin 400 lirasını karşılıyor. Geriye kalan farkı şahsın ödemesi gerekiyor. Askeri ücretle çalışan biriyim, artı çocukların eğitim ve diğer giderleri var. Bunu tek başıma karşılamam mümkün değil. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının aldığı sağlık uygulama tebliği var. Bu tebliğ, 2014 yılında hazırlanmış, 2014 yılındaki hazırlama tebliğinde ise ek 3 c4 maddesinde belirtiliyor. Burada bir fiyat listesi hazırlamışlar. Bu fiyat listesinde de görünüyor. 11 bin 400 ödeme yapılacak, bu cihazın 10’uncu ayda aldığımız fiyatı 19 bin 200. O zamanki dolar kur fiyatı 3 liranın altındayken şu anada 3 liranın üstünde. Bu fiyata kur farkı da eklenecek. Ben asgari ücretle çalışan biri olarak bunu nasıl ödeyeceğim. Devlet yetkililerinden isteğim bu yönetmeliğin gözden geçirip ameliyat, ameliyat masrafları ve ameliyattan sonra cihazın değişim garanti süresinin karşılanması, cihazın değişim bedelinin tamamının devlet tarafından karşılanmasını istiyorum. Ben tek değil diğer çocuğumun da 2019 yılında cihazının değişmesi gerekiyor. Aynı problemi ben onda yine yaşayacağım. Benim gibi binlerce aile var. Sadece sesimizi duymalarını istiyoruz. Bu cihazı değiştirmezsem, çocuğum şu anda iyi duymuyor. Yarın cihaz bozulduğu zaman kökten duymayacak ve okula da gönderemeyeceğim. Zaten şu an eski cihazla okula gidiyor okulda derslerinden epey geri kalmış durumda."



Tek hayali polis olmak

10 yaşındaki Muhammed Numan’ın tek hayali polis olmak. Bir buçuk yaşından sonra işitmeye başladığı için konuşmasında bozukluk olan Muhammed Numan, okula gittikten sonra haftanın 3 günü rehabilitasyon merkezine gidiyor. İşitmek için kulağında cihaz olduğunu belirten Muhammed, “Cihazı açıp kapatmak zorunda kalıyorum. Cihazı kapatınca hiçbir şey duymuyorum. Arkadaşlarım benimle oynamıyor, cihazdan dolayı. Ben de arkadaşlarım gibi oynamak istiyorum. Büyünce polis olmak istiyorum” diye konuştu.