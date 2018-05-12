8 yıldır direksiyon çevirerek vatandaşları zamanın olması gerektiği yere ulaştıran Varan, kadınların isterse her şeyi yapabileceğinin en güzel örneğini sunuyor.

Songül Varan, Muğla’da Ziraat Fakültesini bitirdikten sonra memleketine dönerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine başvurdu. Bu sırada belediyenin otobüs şoförü aldığını da öğrenen Varan, küçüklükten beri hayal ettiği ‘kaptanlığa’ bir adım daha yaklaştı. Girdiği sınav ve mülakatlarda başarılı olan Varan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ilk kadın otobüs şoförlerinden oldu. Çocukken ailesinin yolculuk yaparken otobüslerin ayrılık aracı olarak gördüğünü, büyüyünce otobüslerin kavuşturucu tarafını da öğrenen Varan, 8 yıldır başaralı bir şekilde şehir içi otobüs seferlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Dicle Üniversitesi kampüsü içinde bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait otobüs park alanında, erkek meslektaşları ile birlikte oturup sohbet edip çay içerek sırasını bekleyen Varan, otobüsüne ilerlerken vatandaşların da dikkatini çekiyor. Otobüse bindikten sonra dış dünyayla ilişkisini kesip yoluna odaklanan Varan, mesai çıkışında da evinin yolunu tutuyor. Günün yorgunluğunu evde kendisini bekleyen eşi ve iki çocuğuyla atan Varan, burada biraz dinlendikten sonra bu sefer de ev işlerine koşuyor. Evi temizleyip yemek pişiren Varan, kadınları için hiçbir şeyin imkansız olmadığını gösteriyor.

“Bize evinize gidip çamaşır yıkayın diyenleri eve gönderdik”

Şoförlük yaşantısı ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Songül Varan, 8 yıldır belediyede çalıştığını ve otobüs kaptanlığı yaptığını söyledi. Erkek egemen lafının çok eskilerden gelen bir alışkanlık olduğunu kaydeden Varan, günümüzde kadınların egemen olduğunu dile getirdi. Olumsuz tepkilerden çok olumlu tepkiler aldıklarını dile getiren Varan, kendilerine birçok kişinin gidin evinizde çamaşırınızı yıkayın, bulaşığınızı yıkayın dediğini ama kendilerinin onları eve yolladığını vurguladı.

“Otobüs şoförlüğü çocukluk hayalim”

Otobüs şoförlüğünün kendisinin çocukluk hayali olduğunu anlatan Varan, şunları söyledi:

“Küçükken ailem yurt dışında yaşardı. Otobüsle İstanbul’a gidip oradan Almanya’ya giderlerdi. Almanya’ya gittikleri için de annem kardeşlerimin arkasından ağlardı. Bende o zamanlar bir gün o otobüsün tepesine bineceğim ve hiç inmeyeceğim derdim kendime ve bütün sevenleri kavuşturacağım diyordum. Aslında anlamazdım, ayrıştığı kadar da birleştirirdi otobüsler, o günden hayalimdi, dilekti ve sonunda gerçekleşti.”

“Uçaktan inenler bizi görünce şoka giriyor”

Vatandaşların şaşırıp ilginç tepki vermelerine alıştığını bildiren Varan, şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşların şaşırmalarına alıştım artık. Bir dönem havaalanı hattında çalışıyordum. Uçaktan inen yolcular bizi görünce şaşırırlardı ama şoför olup olmadığımızı tahmin edemezlerdi. Yanımıza gelip şoförü nerede diyorlardı. Ben de kendilerine gidip oturun birazdan gelir görürsünüz diyordum. Oturduktan sonra beni şoför koltuğunda gördüklerinde şoka girerlerdi. Ondan sonra o kadar güzel konuşmalar gerçekleşirdi ki aramızda seyahat bitene kadar, bunları hiç unutamam.”

“Otobüse çıktığı ilk gün kaza yaptım”

8 yıllık otobüs şoförlüğü tecrübesinde bin bir çeşit sorun ve sıkıntı ile karşılaştığını fakat mesleğe başladığı ilk günü unutamadığını belirten Varan, “Çok kazam olmadı ama mesleğe ilk başladığımda, ilk hatta çıktığım gün oldu. O da trafik ışıklarında sollamayı biraz dar aldım, bu nedenle bir araca vurdum. O da bu otobüsün şoförü nerede diye bağırıyordu. Ben çıkınca şaşırdı, güldü ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.”

“Bu hayatta en zor meslek anneliktir, bunu yapan her şeyi yapar”

Sabah işe gidip akşam evle ilgilenmenin inanılmaz yorucu olduğunu kaydeden Varan, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Hem evle ilgilenmek hem de çalışmak o kadar yorucu oluyor ki ama eve gidip çocuklarımın gülüşlerini görünce her şeyi unutuyorum. Zor tabi, meşakkatli ama güzel. Sonuçta annelerinin bir gün bu işi yapacağını bilecekler ve emin olun Güneydoğu’nun birincileri arasına girdiğimiz zaman evlatlarımız bizimle gurur duyacak. O yüzden kadınlara söylüyorum, işin erkeği kadını yoktur. Kadınlar güçlü ve başarmak istiyorlarsa gelip bu direksiyonu sallasınlar. Bu hayatta en zor meslek anneliktir, bunun dışında hiçbir zor meslek yoktur. Biz bunu başarmışsak tüm işleri başarabiliriz demektir.”