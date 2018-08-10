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10 Ağustos 2018 09:50

(Özel) İpek üretiminin başkenti Diyarbakır

Türkiye’de ipek böceği üretiminin yüzde 42’si Diyarbakır’da gerçekleşiyor.

(Özel) İpek üretiminin başkenti Diyarbakır

10 Ağustos 2018 09:50


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, ipek böcekçiliğinde Türkiye’de 2017 yılında bir önceki yıla göre yaş koza üretimi yüzde 1,2 oranında azalarak 101,8 tona geriledi. Türkiye’de 2017 yılında 659 köyde 2 bin 128 hanede 5 bin 686 adet kutuda 101,8 ton yaş koza üretimi gerçekleşti.



Üretimin yüzde 42’si Diyarbakır’da


Diyarbakır, Türkiye’de ipek böceği üretiminin yüzde 42’sini üreterek ipeğin başkenti oldu. Diyarbakır’da geçtiğimiz yıl 55 köyde, 651 hanede bin 712 kutuda 42,7 ton yaş koza üretildi. İllere göre yaş koza üretimi sıralamasında Diyarbakır’ı üretimin yüzde 15,9’u ile Antalya, yüzde 8,2’si ile Ankara takip etti. Türkiye’de geçtiğimiz yıl 43 ilde ipek böceği üretimi yapıldığı açıklandı.


İşte illere göre yaş koza üretim oranları:


"Diyarbakır 42, Antalya 15.9, Ankara 8.2, Muğla 5.6, Bilecik 5.3, Bolu 4.1, Sakarya 4.1, İzmir 3.1, Bursa 2.8, Eskişehir 2.7, Batman 2.2, Aydın 1.8, Şanlıurfa 0.5, Hatay 0.4, Balıkesir 0.2, Çorum 0.2 iken, Burdur, Çanakkale, Kahramanmaraş, Amasya, Osmaniye, Edirne, Kocaeli, Adıyaman, Tunceli, Kütahya, Konya, İstanbul, Kırklareli, Yalova, Denizli, Isparta, Bartın, Manisa, Giresun, Zonguldak, Malatya, Mersin, Gaziantep, Artvin, Kayseri, Adana, Aksaray illerinde ise tüm üretimin yüzde 0,8’i gerçekleşti.




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