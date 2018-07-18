(Özel) İsteyince oluyor

Görevi devraldığı gün kolları sıvayarak sorunları masaya yatıran ve bunları çözmek için yoğun bir mesai harcayan Başkan Cumali Atilla’nın ’İsteyince oluyor’ sloganı ile yürüttüğü çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 bin öğrenciye ücretsiz yaz sporu eğitimi verilmeye başlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hizmete susamış kente hizmetin her anlamında adeta neşter vuruyor. Ekibiyle birlikte sorunları tespit eden Başkan Atilla, aciliyete göre teker teker sorunları çözüyor. Her anlamda Diyarbakır tarihinde yapılmamış güzel hizmetlere ismini yazdıran Başkan Atilla, spor ve gençlik konusunda da hassasiyetle hizmetlerini sürdürüyor.

Evden tesise, tesisten eve ücretsiz servis hizmeti

Büyükşehir Belediyesi her anlamda 7 bin öğrenciye 12 branşta ücretsiz yaz sporu eğitimi vermeye başladı. 8 tesiste 62 eğitmen tarafından 12 branşta verilen yaz sporları ile 7 bin öğrenciye ücretsiz hizmet veriliyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından evden tesise, tesisten eve olmak üzere 7 bin öğrenciye ücretsiz servis, giysi, su, araç ve gereç hizmeti vererek spor kurslarını sürdürüyor.

Kurslara katılan öğrencilerden Başkan Atilla’ya teşekkür

2 yıl boyunca belediyenin yaz kurslarında basketbol dersi aldığını söyleyen Mustafa Altaş, belediyenin hizmetlerinden memnun olduklarını söyledi. Altaş, “2 yıldır belediyenin basketbol kurslarına geliyorum, güzel eğitim alıyorum ekipmanlar, tişört, su ve ulaşım ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Eğitimler için Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz” dedi.

Kort tenisine yeni başlayan öğrencilerden Yiğit Tüzüm belediyenin kendilerine günlük su, tişört, raket ve güzel bir tesisi sundukları için teşekkür ettiğini bildirdi.

2 yılda hizmet verilen tesis sayısı 79’a ulaştı

Son 2 yılda hizmet verdikleri tesis sayısının toplamda 79’a ulaştığını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Kesen, Diyarbakır’da tesisiz ilçe kalmayacağını vurguladı. Kesen, “Belediyemiz 2017 yılında 46 tesis tamamladı, 2018 yılında ise 33 tesisi tamamlanacak. Yaz Spor okullarımızda 7 bin öğrenci Büyükşehir Belediyesine ait tesislerden faydalanıyor. Futbol, voleybol, basketbol, kort tenisi, kick boks, taek wondo, masa tenisi, satranç, jimnastik, halk oyunları, yüzeme ve bisiklet branşlarına çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çocuklarımız yoğun eğitim stresinden kurtularak yazın eğlenceli spor eğitiminden sıkmadan, sıkılmadan eğlendirerek bütün branşlardan faydalanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla çocukları çok seviyor, özellikle hiçbir tesis boş kalmasın diye bizi hem uyarıyor hem de yönlendiriyor. Bu anlamda zaman zaman gelip çalışmalara iştirak eder. Bize ulaşan her çocuklarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Yetenekli öğrenciler kulüplere yönlendiriliyor

Yetenekli öğrencilerin eğitmenler tarafından seçilerek performans sporcu haline getirileceğini dile getiren Kesen, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Spor okullarımızın ilk başta amacı, çocukları eğlendirmek, eğlendiği zaman hocalarımız bir şey daha yapıyor, yetenekli çocuklarımızı işaretleyip onları biraz daha ilerleyen zamanda kulüplerimize yönlendiriliyor. Bütçemizi başkanımız sağ olsun, iyi tutu ve ‘yapın siz daha da destekleyeceğiz’ denildi. Her zaman malzeme, ulaşım desteği sağlıyoruz. 7 bin öğrencimize 62 eğitmen ile hizmet veriyoruz. Çocuklar bizim tesislerimize nasıl ulaşacaksa bütün desteği karşılıyoruz. Spora gelmeyi arzulayan hiçbir çocuğumuza engel yok, evden sahaya, sahadan eve ulaştırıyoruz. Her yıl Elazığ’a bağlı Gezin beldesinde bulunan Diyarbakır Büyükşehir sosyal tesisimizde yaklaşık bin çocuğumuza eğitim veriyoruz. Orada 5 gün tüm branşlar, sanatsal ve yaz sineması gibi birçok eğlenceli vakit geçiriyorlar. ‘İsteyince oluyor’, sloganı öcülüğünde spor anlamında bütün isteklere cevap vermeye çalışıyoruz."